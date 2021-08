Brutálisan megvághatják a home office-ban dolgozók fizetését a Google-nél

A Google alkalmazottai között lesznek, akik fizetése jelentősen - extrém esetben akár negyedével is - csökkenhet csupán azért, mert hosszú távon home office-ban dolgoznak.

A kompenzációs csomagok mindig is aszerint kerültek meghatározásra, hogy az adott helyi bérviszonyok hogyan alakulnak, ahol a munkavállalók dolgoznak

– nyilatkozta a Reuters hírügynökségnek a Google egyik szóvivője.

Az Alphabet leánya, a Google egy kalkulátort bocsájt az alkalmazottai rendelkezésére, amellyel kiszámíthatják, hogy milyen hatása lenne a fizetésükre annak, hogy elköltöznek. Ugyanis a vállalat a fizetéseket aszerint is súlyozza, hogy a munkavállaló hol lakik, és melyik irodában, melyik városban vagy államban dolgozik.

A Reuters azonban úgy tudja, hogy a világjárvány előtt ugyanabban az irodában alkalmazásban állók fizetése is másképpen változik, ha az irodai munka helyett hosszú távon, állandóan a home office-t választják,

a home office-ban maradók fizetése akár jelentősen is csökkenhet úgy, hogy nem költöznek el sehova.

A Reutersnek név nélkül nyilatkozó egyik Google-alkalmazott, aki a Seattle-i irodába ingázik egy közeli településről 10 százalékos bércsökkentéssel nézhet szembe, ha hosszú távon a home office-t választja a bejárás helyett. Az alkalmazott a home office-t választotta volna, de a bérvágás miatt inkább az ingázás mellett döntött, pedig az naponta 2 órát vesz el az életéből.

A 10 százalékos bércsökkentés megegyezik azzal az emeléssel, amit a nemrégiben történt előléptetésem miatt kaptam. Nem dolgoztam volna annyira keményen az előléptetésért hogy aztán kapjak egy fizetéscsökkentést.

A Reuters által látott a kalkulátorról készített képernyőfotók tanúsága szerint például egy Stamfordban (Connecticutban) élő alkalmazott (ami egy óra vonatútra van New Yorktól) – 15 százalékkal alacsonyabb fizetést kapna, ha a home office-t választja, míg egy New Yorkban élő kolléga fizetése ugyanígy home office-ban nem csökkenne. 5-10 százalékos eltérések láthatók hasonló esetkben Seattle, Boston és San Fransisco környékén is.

Egyes Google-alkalmazottak fizetése 25 százalékkal is csökkenhet, ha elköltöznek San Franciscóból hasonlóan drága környékekre, például a Tahoe-tóhoz, és home officeból folytatják a munkát.

A Google azt állítja, hogy nem fogják megváltoztatni egy alkalmazott fizetését az alapján, hogy home office-ban vagy az irodába bejárva dolgozik-e abban a városban, ahol az iroda található. Példaként említették, hogy a New York-i irodában dolgozók fizetése meg fog egyezni a home office-sosok és az irodába bejárók esetében egyaránt. A Google azonban nem reagált arra, hogy a más városokból az irodákba ingázók fizetése hogyan alakul majd a home office függvényében.