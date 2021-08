Meglódultak az amerikai indexek, új csúcson zárt az S&P 500

A kezdeti mínuszok után zárásra pluszba fordult mindhárom vezető amerikai index. A Dow Jones épphogy emelkedni tudott, 35 499 ponton fejezte be a napot. A Nasdaq és az S&P 500 indexeket a technológiai és egészségügyi vállalatok részvényárfolyamainak emelkedése húzta. Előbbi 0,35%-ot emelkedve 14 816 ponton állt, az S&P 500 index pedig új csúcson, 4 460,8 ponton fejezte be a napot, ez 0,3%-os emelkedést jelent. A jó hangulat főleg a napközben közölt makrogazdasági adatoknak, leginkább a munkaerőpiaci folyamatoknak tudható be.