Iránytalan kereskedés Amerikában

Mínuszban nyitottak az amerikai tőzsdék, lejjebb került mindhárom vezető részvényindex, vagyis a Dow Jones, az S&P 500 és a Nasdaq is. A kedvezőtlen nemzetközi kereskedési hangulat részben a kaotikus afganisztáni helyzetnek, részben pedig a koronavírusos fertőzések emelkedésének köszönhető, de a vártnál gyengébb kínai gazdasági adatok is szerepet játszanak. Európában hasonlóan gyengén teljesítenek a tőzsdék, és az ázsiai piacokon sem volt más a helyzet. A befektetők emellett megütötték az olajat is ugyanezen okok miatt.