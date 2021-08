Gőzerővel folyik a globális chipgyártás, de visszaüthet majd a nagy igyekezet

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az elmúlt időszakban a globális chiphiány miatt már több autógyártó is bejelentette, hogy csökkenti termelését, legutóbb például a Toyota. A megnövekedett kereslet miatt több chipgyártó is igyekszik optimalizálni a termelését, az ügyfelek pedig a szükségesnél is több komponenst rendelnek. Egyesek már attól tartanak, hogy ez idővel akár túlkínálathoz is vezethet, ami nem jó jel a chipgyártók számára.