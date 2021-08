Jó hír érkezett vakcinafronton, ma is folytatódhat a tőzsdei emelkedés

Emelkedéssel zárták a hétfői kereskedést az amerikai tőzsdék, és a Nasdaq új csúcsra is ment, miután a Pfizer/BioNTech vakcinája hétfőn megkapta a teljes forgalomba hozatali engedélyt Amerikában az FDA-tól. Ezek után az ázsiai tőzsdéken is jó hangulatban telt a keddi kereskedési nap, és a határidős indexek állása alapján az európai tőzsdéken is pozitív nyitásra lehet számítani. Itthon a piac figyelme az MNB-re szegeződik ma, hiszen ma kerül sor a jegybank kamatdöntésére.