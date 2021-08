2,5 milliárd forint beruházásból épített tűzoltósági épületet a Mol Tiszaújvárosban

Új laktanyába költözik a Mol Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén a FER, a Mol 100 százalék tulajdonú, ipari főfoglalkozású létesítményi tűzoltósága. Az új központ elődjéhez hasonlóan a teljes iparegység, illetve Tiszaújváros és a régió biztonságát is óvja majd. A 2,5 milliárd forint értékű beruházásra azért került sor, hogy a Mol Petrolkémia üzemegységei, valamint a jelenleg is épülő poliol gyára a lehető legnagyobb biztonságban működjön. Az új laktanya a korábbinál közelebb, mintegy 3-4 percnyire van a Mol épülő új komplexumától.

A vegyipari üzem és az iparterület tűzvédelmét ellátó létesítményi tűzoltóság együttműködési megállapodás alapján nyújt segítséget a környező lakosság védelmét ellátó hivatásos tűzoltóságnak.

A Mol 100 százalékos tulajdonában lévő FER Tűzoltóság laktanyája eddig a telepen kívül helyezkedett el. A poliol beruházás azonban megkövetelte a meglévő infrastruktúra fejlesztését. Az új épületből, mely az ipartelepen belül épült fel, a lehető leggyorsabban és a legmodernebb eszközökkel garantálja az ott dolgozó mintegy 70 tűzoltó elkötelezett munkájával a lakosság, a dolgozók és az iparegység biztonságát.

Az új komplexum a kárelhárítási bázison túl üzemmenetet támogató központ is: a különféle tűz- és balesetmegelőző eszközök és szolgáltatások széles választékát biztosítja innen a FER Tűzoltóság.

Forrás: Mol

A 3 500 négyzetméteres hasznos alapterületű laktanyaépületéhez a „belső” oldalon egy több mint 2 ezer négyzetméteres, tűzoltó gépjárművek általi használatra méretezett, burkolt udvar csatlakozik.

A balesetmegelőzésben is fontos szerepet ellátó létesítményi tűzoltók a komplexum korszerű gázkoncentráció-mérő, légzőkészülék, védőruha, tömlő és tűzoltókészülék műhelyében munkát végezve is segítik az iparterület működését. Az épületből kihajtva a Mol Petrolkémia ipari úthálózata gyors elérést biztosít a védett létesítményekhez. A 15 ezer négyzetméter nagyságú saroktelek a beépítettségi szabályok érvényre juttatásával biztosítja egy későbbi fejlesztés lehetőségét is.

A Mol 2019-ben tette le a több mint 1 milliárd euró beruházásból épülő poliol üzem alapkövét Tiszaújvárosban. A történelmi jelentőségű beruházásból épülő üzemévente mintegy 200 ezer tonna poliolt állít elő és több mint 200 embernek ad majd munkát.

A poliol ma az egyik legkeresettebb műanyag-alapanyag, az autógyártástól kezdve a ruhaiparon át a hőszigetelésig számos iparágban használják. A tiszaújvárosi üzemben a ma elérhető egyik leghatékonyabb és környezetkímélő módszerrel állítanak majd elő poliolt, a thyssenkrupp és az Evonik által használt HPPO (hidrogén-peroxidból propilén-oxid) eljárással.

Energy Investment Forum 2021 A klímasemlegesség 2050-es eléréséről, az energiaátmenetben rejlő lehetőségekről és kihívásokról, illetve a megújulókról is szó lesz a szeptember 30-i Energy Investment Forum konferencián.

A Mol árfolyama ma 0,1 százalékkal került lejjebb, év eleje óta közel 20 százalékos pluszban állnak a részvények.

Címlapkép: Mol