Áramszolgáltatóvá válna a Tesla Texasban

A Tesla világszerte több energiatároló rendszert is épített, köztük egyet Los Angelestől keletre, egy másikat a kaliforniai Montereyben, és kettőt Ausztráliában - egyet a Victoria állambeli Geelongban, egyet pedig a dél-ausztráliai Adelaide-ben.

A Tesla azonban nem kiskereskedelmi áramszolgáltatóként működött ott, ahol ezeket a rendszereket felállította. Ehelyett a Tesla által épített nagy akkumulátorok inkább más vállalatoknak segítenek az energiatermelésben, -tárolásban és -fogyasztásban.

Idén februárban hideghullám sújtotta Texast, ami miatt lakosok milliói maradtak napokig áram és víz nélkül. Egyes tisztviselők kezdetben a megújuló energiaforrások időszakos jellegét okolták, noha az állam nagyrészt fosszilis tüzelőanyagokkal működik.

Később kiderült, hogy az állami törvényhozók és szabályozók, köztük a Közüzemi Bizottság és a Texas Railroad Commission (amely az olaj- és gázipart hivatott szabályozni) figyelmen kívül hagyták vagy enyhítették a texasi elektromos hálózat további sebezhetőségének kijavítására és megelőzésére vonatkozó követelményeket. A korábbi áramkimaradások után a szakértők olyan erőfeszítéseket sürgettek, mint az áramtermelésre használt létesítmények és turbinák időjárásállóvá tétele megfelelő szigeteléssel és fűtőberendezésekkel.

A texasi hálózat el van szigetelve az Egyesült Államok többi részétől, így a más államokból érkező áram átvitele nem volt elérhető a hidegben rekedt emberek megsegítésére. Ehelyett a texasi hálózatot a Texasi Elektromos Megbízhatósági Tanács (Electric Reliability Council of Texas, ERCOT) irányítja, egy nonprofit csoport, amely lényegében a több mint 25 millió texasi háztartás áramellátását ütemezi.

A texasi áramszüneti válság idején a Tesla vezérigazgatója, Elon Musk a Twitteren nekiment az ERCOT-nak.

