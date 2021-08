Céláremelés érkezett a Rábára

A Rába ezen a héten tette közzé negyedéves számait , amelyeket az OTP most friss elemzésében értékelt. A bank elemzője megemelte a célárát a részvényre, az ajánlását pedig tartáson hagyta.

Az OTP kiemelte, hogy a Rába a vártnál jobb, 12,3 milliárd forintos nettó árbevételről számolt be 2021 második negyedévében, 73 százalékos exportnövekedéssel, mivel az erős áruszállítási kereslet táplálta a szállítási ágazat fellendülését. A Rába árbevételének növekedése az uniós piacon az exportteljesítményt hajtotta, több mint 80 százalékos éves dinamikával devizában kifejezve, miután az EU-s árbevétel nominális értéken a pandémiát megelőző szintre emelkedett.

A 11 százalék feletti EBIT és 16 százalék feletti EBITDA marzsok a jelentés legfontosabb eredményei közé tartoznak; ilyen nyereségrátára ritkán volt példa a vállalat hosszú távú történetében.

A májusban bejelentett ingatlaneladás szintén hozzájárult a teljes bevétel növekedéséhez, növelte a nyereségességet, de a tranzakció hatásával korrigált nyereségráták is meghaladják vagy megközelítik a világjárvány előtti hosszú távú átlagokat. Emellett a Rába Automotive javította nyereségességét egy kihívásokkal teli környezetben, amikor továbbra is emelkednek a nyersanyag- és energiaárak, miközben a bérnyomás alig enyhült az elmúlt negyedévben.

A Rába multinacionális versenytársainak a közelmúltban közzétett rendelésbevételi adatai arra utalnak, hogy a jelenlegi és a következő negyedévben is fennmarad az erős kereslet az európai nehézgépjármű-piacon. A Rába is bizakodó a piaci kilátásokat illetően, bár a költségoldal kihívást jelent továbbra is.

Mivel az OTP korábban felülvizsgált rövid távú előrejelzése a közelmúltbeli fejlemények fényében nem tartható, ezért a bank elemzője megemelte az árbevételi és eredménybecslését. A kissé alacsonyabb hozamok is magyarázzák az értékelési modellben végrehajtott módosításokat, aminek eredményeképpen az OTP új célára 1 476 forint/részvény lett, az ajánlása pedig továbbra is tartás. Az új célár 7,2 százalékkal alacsonyabb, mint a Rába tegnapi záróára.

Rába részvények utóbbi időben tapasztalt ralija ellenére a Rába árfolyama idén alulteljesíti a BUX-ot, mivel a Rába 4,7 százalékot erősödött idén, míg a BUX 20,8 százalékot emelkedett.

Címlapkép: Budapesti Értéktőzsde