Ismerd meg a 12 éves srácot, aki 120 millió forintot keresett az NFT-őrületen

"Az NFT-kről először az év elején szereztem tudomást" - mondta el a CNBC Make It-nek a Londonban élő Ahmed, majd hozzátette: "Azért nyűgöztek le, mert a blokklánc technológia segítségével pillanatok alatt át lehet ruházni egy NFT tulajdonjogát". A puszta szemlélődésnél azonban tovább is lépett Ahmed, ugyanis miután felkeltette a figyelmét a technológia, úgy döntött, hogy létrehoz egy saját NFT-gyűjteményt.

Az NFT lényege, hogy a vásárlók és a gyűjtők a különböző eszközökhöz, például, képekhez, animációkhoz, videókhoz kapcsolt, blokklánc alapú tokenek segítségével tudják bizonyítani az adott eszköz eredetiségét, például egy műalkotás esetében. A bitcoinnal szemben azonban van egy igen lényeges különbség: míg egy bitcoin token mindig ugyanannyit ér, mint a másik bitcoin token, addig az NFT teljesen egyedi, a hozzá tartozó információkat pedig a blokkláncban tárolják, így azok örökre megmaradnak, utólag megváltoztatni nem lehet őket. Tehát lényegében arról van szó, hogy a tokenek egy digitális eszköz tulajdonjogát testesítik meg, a blokkláncban pedig eltárolják a tranzakcióhoz tartozó adatokat: a létrehozás dátumát, azt, hogy mikor adták el, és azt, hogy kinek.

Első NFT-kollekciója, amely a nyár elején készült el, 40 színes, pixeles avatárból áll, amelyeket Minecraft Yee Haa-nak nevezett el az alkotó - elmondása szerint a grafikát és a kódolást is ő maga készítette. A kollekciót nem adták el azonnal, de ez nem szegte a fiatal srác kedvét -Ahmed a projektet inkább tapasztalatszerzési lehetőségnek fogta fel, nem "pénzeszsákként" tekintett a projektre, és a viszonylagos sikertelenség után folytatni akarta az alkotást.

Ekkor jött a második projekt, júniusban elkezdte ugyanis programozni a Weird Whales-t, a második NFT-kollekcióját, amely 3350 darab bálnát tartalmaz - ahogy a név is árulkodik róla, mindegyiknek jellegzetes, furcsa külső tulajdonságai vannak.

Ahmed elmondása szerint a projekt 300 dollárba került, ami főként a blokklánc-hitelesítéshez szükséges gázdíjakat jelentette.

Időközben Ahmed online oktatóprogramokból és a Discord közösségekben megismert mentoroktól tanulta meg, hogyan kell leprogramozni és összeállítani a gyűjteményt. Egy másik NFT-projekt, a Boring Bananas mögött álló egyik fejlesztő küldött például Ahmednek egy szkriptet, amelyet sablonként használhatott a Weird Whales kódolásához, mondja az apja, Imran.

A bátyám és az apám nagyon izgatottak voltak, és lenyűgözte őket, amikor elkészült a mű

- mondja Ahmed. A szükséges adminisztratív munkák után a Twitteren jelentette meg alkotását a 12 éves fiú.

A júliusi indulást követően

a teljes kollekció mindössze kilenc óra alatt elfogyott, ezzel Ahmed egy nap alatt több, mint 80 ethert keresett.

Mivel a nyereségét ezt követően is etherben tartotta, ez az összeg a mai árfolyamon nézve több, mint 255 000 dollárt ér. Ezután további 30 ethert, azaz több mint 95 000 dollárt keresett a viszonteladási piacon, ugyanis Ahmed minden egyes másodlagos eladás után 2,5 százalékos jogdíjat kap. Mindent egybevéve a 12 éves fiú eddig több, mint 350 000 dollárt keresett a gyűjteménnyel, augusztus végére pedig a teljes bevétele várhatóan meghaladhatja a 400 000 dollárt (118,8 millió forint).

Ahmednek jelenleg egyébként még nincs hagyományos bankszámlája, csak kriptopénz tárcája.

"Azt tervezem, hogy megtartom az összes etheremet, és nem váltom át hagyományos pénzre" - mondja Ahmed. A fiú saját megfogalmazása szerint úgy véli, hogy az ő példája is elősegítheti azt, hogy a jövőben ne legyen mindenkinek bankszámlája - ehelyett elég, ha az ember rendelkezik egy kriptopénz tárcával. Ugyanakkor lehet, hogy hamarosan létre kell majd hoznia egy bankszámlát adózási célokból, tette hozzá.

Több jó sztori is akadt egyébként mostanában az NFT-őrülettel kapcsolatban, a hét elején például arról számoltunk be, hogy valaki 400 ethereumot fizetett ki egy digitális kőszikla tulajdonjogáért, ami

közel 400 millió forintnyi összegnek felel meg.

És mielőtt azt hinnénk, hogy a "kisemberek játszótere" lenne csak az NFT-sztori, érdekességként megemlíthető a Visa esete, a pénzügyi óriáscég ugyanis 150 ezer dollárért, vagyis közel 45 millió forintért vásárolta meg a Cryptopunk nevű digitális képet.

Over the last 60 years, Visa has built a collection of historic commerce artifacts - from early paper credit cards to the zip-zap machine. Today, as we enter a new era of NFT-commerce, Visa welcomes CryptoPunk #7610 to our collection. https://t.co/XoPFfwxUiu