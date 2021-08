Itt a lista, ezek a cégek tartoznak a világ egyik legelitebb klubjába

Mondják, hogy a fák nem nőnek az égig, de a világ nagyvállalatai már több ízben rácáfoltak erre a közmondásra. Utóbbi elsősorban a technológiai vállalatokra igaz, amelyet az is jól példáz, hogy a világ legértékesebb tőzsdei cégei közül csupán egy olyan van, amelynek piaci értéke meghaladja az 1000 milliárd dollárt és nem a technológiai szektorból került ki. Mindemellett az is látszik, hogy a kor nem követelmény az elit klubba való bekerüléshez, hiszen a mindössze 17 éves Facebook a világ legfiatalabb vállalata amely sikeresen átlépte az álomhatárt, míg a lista matuzsálemének számító Berkshire Hataway a maga 182 évével még bőven le van maradva az élbolytól.

Csak néhány nyilvánosan jegyzett vállalatnak sikerült elérnie az 1 000 milliárd dolláros vagy annál nagyobb piaci kapitalizációt – pontosabban fogalmazva, csupán hat ilyen vállalat létezik jelenleg. A Companies Market Cap adataiból kiderül, melyek azok a cégek, amelyek sikerrel áttörték a 13 számjegyű határt - és kik várnak még a sorban.

Ezek alapján az Apple és a Microsoft a világ két legértékesebb tőzsdei cége, és ők azok, akik eddig sikerrel átlépték a 2 000 milliárd dolláros piaci tőkeértéket. Az Apple egyébként már jó ideje vezeti a listát, hiszen az iPhone gyártó volt az első a nagy technológiai vállalatok közül, amelyik 2018-ban átlépte az 1 000 milliárd dolláros mérföldkövet.

A Facebook 2021 júliusában be- és kilépett az 1 000 milliárd dolláros klubból, és továbbra is csak kevés választja el az álomhatártól. A Facebook azért is speciális szereplő, mert mindössze 17 éves, így Mark Zuckerberg vállalata a valaha volt legfiatalabb cég, amely elérte az 1 000 milliárd dolláros értékeltséget a tőzsdén - bár azért láttunk hullámvölgyeket az idáig vezető út során.

Az állami tulajdonban lévő olaj- és gázóriás, a Saudi Aramco az egyetlen nem amerikai vállalat, amely bekerült az 1000 milliárd dolláros klubba, ami azért is figyelemre méltó, mert a világ legnagyobb vállalatainak rangsorát jellemzően amerikai vállalatok uralják. Az Aramco egyébként nem olyan régóta tőzsdei cég, mint a listán szereplő többi név, hiszen az IPO 2019 decemberében volt, tehát nincs két éve, hogy tőzsdére ment a vállalat. A tőzsdei bevezetés világrekordnak számított, és az Aramco piaci értéke elérte a 2 000 milliárd dollárt a bevezetést követő napokban, amikor is majdnem akkora volt a cég, mint az Apple és a Microsoft együttvéve (akkoriban előbbi 1200 milliárd, utóbbi 1100 milliárd dolláros piaci értékkel rendelkezett). Persze ezek után nem sokkal a koronavírus-járvány miatti tőzsdei eladási hullám és az utána következő (tech) rali átrendezte az erőviszonyokat.

Ha kicsit kitoljuk a határt, akkor látszik, hogy az 500 milliárd dollár feletti piaci kapitalizációval rendelkező vállalatok szintén egy szűk kört alkotnak. A következő hat vállalatot tartalmazó listán belül a világ legértékesebb autógyártója, a Tesla is erős jelölt arra, hogy végül csatlakozzon a négy vesszős klubhoz, bár ebben a kérdésben megoszlanak az elemzői vélemények.

A Wall Street egyes képviselői azt jósolják, hogy a Tesla piaci tőkeértéke ebben az évtizedben elérheti a 3 000 milliárd dollárt, köszönhetően az elektromos járművek és az önvezető rendszerek iránti jelentős jelenlegi és várható keresletnek. A Refinitiv adatbázisában található célárak közül egyébként a legmagasabb az Elazar Advisorstól érkezett, 1 591 dollár, ami a mostani árfolyamhoz képest 124 százalékkal van magasabban. Ezzel szemben a legalacsonyabb 67 dollár a GJL Research-től, ami a mostani árfolyamszinthez képest közel 90 százalékkal alacsonyabb. Ebből jól látszik mennyire megosztottak az elemzők, bár ha a célárak átlagát nézzük (702 dollár), akkor a Tesla részvénye mondhatjuk, hogy a várakozásoknak megfelelően van árazva, csupán néhány dollárral van magasabban jelenleg az árfolyam.

A listán a sereghajtó a Visa, amely a fogyasztói hitelezés egyik úttörője az Egyesült Államokban, még 63 évvel alapítása után is folytatja az innovációt. A már így is hatalmas fizetési ökoszisztémája hatókörének kiterjesztésére tett kísérletek során a Visa felvásárlásokkal kísérletezik, és még a kriptopénzek világában is terjeszkedik.

Címlapkép: Getty Images