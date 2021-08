Felpattant a magyar tőzsde, jól teljesít az Alteo

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az amerikai tőzsdék múlt pénteken emelkedéssel zártak, miután Jerome Powell amerikai jegybankelnök a vártnál lazább hangnemet ütött meg a Fed monetáris politikáját illető kérdésekben. A jó hangulat kitartott az ázsiai tőzsdéken is hétfőn, és Európában is alapvetően jó a hangulat a tőzsdéken, a BUX is emelkedik. A magyar tőzsdén ma jól teljesít az Alteo, amely ma tette közzé legfrissebb számait, de a Megakrán is nagyot ralizott a hétfői kereskedésben.