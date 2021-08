Megtorpedózná a tőzsdefelügyelet a Robinhood aranytojást tojó tyúkját

A Robinhood részvénye 7 százalékot esett, miután Gary Gensler, az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet elnöke a Barron's-nak azt mondta, hogy az úgynevezett payment for orderflow modell ellentmondásos gyakorlatának betiltása "terítéken van" a szabályozó szervnél.

Gensler azt mondta a lapnak, hogy a payment for orderflow – azaz az ajánlatok továbbításáért való fizetés az árjegyzők részéről a brókercégeknek - "eredendő érdekellentétet" jelent.

A payment for orderflow a Robinhood egyik legnagyobb bevételi forrása, és ennek a modellnek a segítségével tud jutalékmentes kereskedést biztosítani a brókercég. A payment for orderflow ellentmondásos gyakorlat, amely a pénzügyi iparági szabályozó hatóság és a Main Street figyelmét is felkeltette.

Gensler hónapok óta azt mondja, hogy a payment for orderflow teljes betiltása szerepel a szabályozók által vizsgált lehetőségek között.

A SEC közölte azt is, hogy egy másik lehetséges alternatívaként a brókercégek egyértelműbb és szigorúbb közzétételi kötelezettségeinek bevezetését is fontolóra veszi.

A GameStop részvényeit ért epikus januári short squeezt követően - amely arra kényszerítette a Robinhoodot, hogy korlátozza bizonyos értékpapírok kereskedését - a Robinhood vezérigazgatója, Vlad Tenev februárban kénytelen volt tanúvallomást tenni az amerikai képviselőház pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó bizottsága előtt. A törvényhozók bírálták a payment for orderflow modellt az olyan árjegyzőkkel való konfliktus miatt, mint a Citadel Securities.

Úgy gondoljuk, hogy a payment for orderflow jobb üzlet ügyfeleink számára, mint a régi jutalékos struktúra. Lehetővé teszi a befektetők számára, hogy kisebb összegeket fektessenek be anélkül, hogy a jutalékok költségei miatt kellene aggódniuk

- mondta Jason Warnick, a Robinhood pénzügyi igazgatója a vállalat IPO előtti virtuális roadshowján.

A Robinhood közölte, hogy ha a PFOF modell megváltozna, a brókercég és az iparág is képes lenne alkalmazkodni.

Gensler megjegyzései azután hangzottak el, hogy a SEC pénteken közölte, hogy fokozza a vizsgálatot az online brókercégek és befektetési tanácsadók által használt úgynevezett gamifikációval és viselkedési ösztönzőkkel kapcsolatban, amelyekkel az embereket több részvény és más értékpapír kereskedésére ösztönzik.

A Robinhood részvényei hétfőn már eleve estek, miután a CNBC arról számolt be, hogy a PayPal vizsgálja, hogyan lehetne a felhasználóknak lehetővé tenni az egyedi részvényekkel való kereskedést. A bővítés részeként a lap egyik forrása szerint a fizetési óriás egy brókeripari veteránt vett fel az "Invest at PayPal" projekt - a fizetési óriás korábban nem bejelentett részlegének - vezetésére.

A Robinhood a múlt hónapban lépett a Nasdaqra, és a debütálás óta a részvényei vad hullámvasútra kerültek. Miután az első néhány kereskedési napon esett az árfolyam, a vállalatnak volt egy mém-részvény pillanata, amikor a lakossági befektetők érdeklődése közepette 50 százalékkal emelkedett a jegyzés.

A részvények a tegnapi híreket követően 7 százalékot esetek, de augusztusban így is több mint 24 százalékos pluszban van a papír.

(CNBC)

