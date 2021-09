Soha nem csinált még ilyet a BUX, történelmi mérföldkőhöz érkezett az index

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Augusztusban is folytatta a jó teljesítményét a BUX index, amely több mint három évtizedes története során először zárt 50 ezer pont felett és mindezt magasabb forgalom mellett. A legnépszerűbb részvény ezúttal is az OTP volt, amely a teljes volumen több mint 50 százalékát adta. A magyar blue chipek közül is a bank részvényei nyújtották a legjobb teljesítményt, de a kisebb papírok közül érdemes kiemelni a Waberer’s-t is, amely nagyot ralizott augusztusban. A brókercégek közül a dobogót továbbra is a Wood-Concorde-Erste hármas uralja – derül ki a BÉT augusztus havi tájékoztatójából.