Eljött a tőzsdék legveszélyesebb hónapja - Itt az esés ideje?

Eljött a szeptember, ami rendszerint nem az év legjobb hónapja a tőzsdéken. Az elmúlt hét hónapot sorozatban emelkedésekkel zárták az irányadó amerikai indexek, de a CNBC által megkérdezett stratégák szerint a halmozódó kockázatok miatt veszélyes időszak jöhet most a részvénypiacokon. A koronavírus delta variánsa veszélyezteti a gazdasági növekedést, és a Fed közelgő szigorítása is a fókuszban lesz ősszel.

Sorozatban a hetedik emelkedő hónapot zárták augusztusban az amerikai tőzsdék, de számos kockázat lebeg a piacok felett, ami miatt idén a szeptember hű lehet a hírnevéhez, mint az év leggyengébb hónapja a tőzsdéken – írja a CNBC.

A CFRA adatai szerint a második világháborúig visszamenőleg a szeptemberi hónapokat csak 45 százalékban zárta emelkedéssel az S&P 500 index. Átlagban 0,56 százalékos mínusszal fejezte be az S&P 500 index a hónapot, amivel kiérdemelte az év legrosszabb hónapja címet az amerikai részvénypiacokon, alulteljesítve a szintén negatív átlaghozamú februárt.

Az esések jellemzően nagyobbak az amerikai elnökválasztást követő évek szeptemberében, az elnöki ciklus első évében átlagosan 0,73 százalékot esik az S&P 500 index szeptemberben. További negatív előjel az idei évre, hogy a CFRA adati szerint azokban az években, amikor az S&P 500 index júliusban és augusztusban is történelmi csúcsra megy (mint például idén), átlagosan 0,74 százalékot esett szeptemberben az index.

Az S&P 500 index közel 3 százalékot emelkedett augusztusban, idén több mint 20 százalékot erősödött és 287 nap eltelt úgy, hogy nem volt 5 százaléknál nagyobb esés a tőzsdéken. Ez alapján akár jöhetne is egy korrekció.

Az S&P 500 index alakulása

A CNBC által megkérdezett stratégák szerint nem lehet kijelenteni, hogy idén szeptemberben biztosan jön a korrekció, de a kockázatok erőteljesek, a koronavírus-variánsok terjedése, a geopolitikai kockázatok és a Fed közelgő szigorítása mind veszélyt jelentenek a tőzsdékre.

A Charles Schwab vezető befektetési stratégája, Liz Ann Sonders szerint túlságosan egyszerű lenne azt feltételezni, hogy a piacok követik a múltat. De jöhet egy 3-4 százalékos korrekció, és miért ne történhetne ez meg pont szeptemberben?

Szeptemberben több olyan fontos esemény is van a naptárban, ami megmozgathatja a piacokat, ilyen például a pénteken érkező augusztusi munkaerőpiaci adat, amiből arra próbálnak meg következtetni majd a befektetők, hogy a Fed mikor tervezi elindítani a szigorítást. A konszenzus szerint augusztusban 750 ezerrel bővült a foglalkoztatottság augusztusban. Ha a tényszám ennél jóval magasabb lesz, abban az esetben a korábban elindulhat a kötvényvásárlási program visszavágása és ezt akár már szeptemberben bejelentheti a Fed. Ha viszont gyengébb lesz a múlt havi munkaerőpiaci statisztika, abban az esetben néhány hónapig halaszthatja a taperinget a Fed.

A Charles Schwab stratégája szerint egy rosszabb adat nem feltétlenül lenne negatív a piacoknak, mivel az amerikai jegybank szigorítási szándékát elodázhatja. A kötvényvásárlások visszavágására pedig úgy tekintenek sokan, mint a jegybanki kamatemelés előfutárára, bár Jerome Powell múlt héten hangsúlyozta, hogy a kettő nincs összekötve.

Az idei szeptemberrel kapcsolatban az volt a várakozás, hogy az amerikaiak visszatérnek a normalitáshoz, a gyerekek az iskolapadba, szüleik pedig a munkahelyükre, különösen hogy véget érnek a járvány miatt bevezetett extra munkanélküliség juttatások. Ugyanakkor a delta variáns terjedése bizonytalanságot hozott, már több vállalat elhalasztotta az irodába való visszatérést, a kiskereskedelmi szektor és a vendéglátóipar pedig a fogyasztás visszaesésétől szenved ismét a járvány terjedése közepette.

A Charles Schwab stratégája szerint szeptemberben a Fed lesz a befektetők fókuszában, de a koronavírus is tényező lehet, hogy az iskolák nyitva tudnak-e maradni anélkül, hogy sokkal rosszabb lenne a járványhelyzet, különösen az alacsony átoltottságú államokban.

A BITG szakértője szerint már várják a befektetők, hogy a Fed bejelenti a kötvényvásárlási program visszafogását a szeptemberi kamatdöntő ülésen, mert ha ez nem történik meg, abban az esetben azt feltételezhetik, hogy a jegybankárok már tudják, hogy a járvány negatív hatással van a gazdaságra és a munkaerőpiacra.

Kockázatot jelent a szeptemberi inflációs adat is, amit szeptember 14-én publikálnak. Ha az adat azt mutatja, hogy tovább száguld az infláció, az felnyomhatja az államkötvényhozamokat is, ami kedvezőtlen a piacoknak – véli a BITG stratégája. Emellett a befektetők az adósságplafonra és a többezer milliárd dollárra tervezett infrastruktúra programra is figyelnek, ami szeptemberben kerül a Kongresszus elé.

Az afganisztáni helyzetről sem szabad közben megfeledkezni, ami pedig geopolitikai kockázatot jelent, főleg ha a régió instabilitására utaló jelek látszanak.

A BITG szakértője jelentős eladási hullámot vár és a szeptember, valamint az október sokszor rázós hónapok – tette hozzá. Ez nem jelenti azt, hogy esni fognak most a piacok, ugyanis amíg a Fed nem emel kamatot, nem lesz komolyabb esés a tőzsdéken - teszi hozzá.

A Charles Schwab stratégája hozzáteszi, hogy a felszín alatt azért voltak korrekciók a tőzsdéken, még ha a befektetők azt is gondolták, hogy erősek a piacok, miután a vezető indexek történelmi csúcsokat döntögettek. Voltak korrekciók és medve piacok egyes területeken, például mémrészvényekben, vagy kriptovalutákban.

Az egészségügyi szektort továbbra is felülsúlyozásra javasolja, de általánosságban nem szektorokat javasol a befektetőknek, hanem inkább egyedi részvényeket, olyan vállalatok papírjait bármely iparágból, amely erős készpénztermelő képességgel működnek, vagy a profitkilátásaik kedvezőek.

Címlapkép: Getty Images