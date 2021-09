Dollármilliárdokkal járulnak hozzá a technológiai óriások a kínai államvezetés álmához

Az Alibaba 100 milliárd jüannal fog hozzájárulni a következő néhány évben a kínai nemzeti jóléthez különböző befektetéseken keresztül. Az e-kereskedelmi óriás ezzel csatlakozik a Tencenthez, amely szintén hasonló vállalást tett, de több cégvezető is nagyobb összegben adományozott mostanában.

A kínai vállalatóriás a 100 milliárd jüannyi összeget 10 különböző kezdeményezés között fogja szétosztani a következő években, amelyekbe beletartozik a technológiai innováció, a gazdaságfejlesztés, a magas hozzáadott értékű munkahelyteremtés és sérülékeny társadalmi csoportok támogatását.

A döntésben minden bizonnyal jelentős szerepet játszik, hogy

a múlt hónapban Hszi Csin-ping kínai elnök arra bátorította a magas jövedelmű csoportokat és vállalatokat, hogy a többletprofitjaik egy részét forgassák vissza társadalmi célok felé.

Az Alibaba vezérigazgatója, Daniel Zhang azt mondta, hogy

Az Alibaba komoly haszonélvezője volt Kína társadalmi és gazdasági fejlődésének az elmúlt 22 évben. Hiszünk abban, hogy amennyiben a társadalom és a gazdaság is jól teljesít, akkor az Alibaba is jól fog.

Ehhez még hozzátette, hogy

Nagyon szeretnénk mi is hozzájárulni a közös jólét megteremtéséhez magas minőségű fejlesztéseken keresztül.

Az Alibaba egyébként nem az egyetlen vállalat, amely meghajolt mostanában a kínai államvezetés akarata előtt, hiszen a múlt hónapban egy másik technológiai óriás, a Tencent jelentette be, hogy megduplázza a társadalmi kezdeményezésekre fordított keretét, amely így 100 milliárd jüanra nő. A hozzájárulást vidékfejlesztésre fordítják majd, illetve alacsony jövedelmi helyzetűek megsegítésére.

A két technológiai óriás mellett több nagyvállalati vezető is dollármilliárdokat adományozott társadalmi célok megvalósítására, többek között a Xiaomi vezetője, Lei Jun is.

A kínai államvezetés az elmúlt időszakban alaposan rálépett a vállalatvezetők lábára, és több monopóliumellenes és adatvédelmi szabályozást is életbe léptetett. Emellett pedig korlátozták azt is, hogy mennyi időt tölthetnek el a 18 év alattiak online videójátékokkal, de több más lépést is fel lehetne még sorolni.

Az Alibaba árfolyama tegnap 0,74 százalékkal került lejjebb, év eleje óta több mint 25 százalékos mínuszban állnak a részvények.

(CNBC)

Címlapkép: Aris Messinis/AFP/Bloomberg via Getty Images