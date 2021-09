Pótdíjak, kirúgások, kitiltás az épületekből – Durvulnak az eszközök az oltatlansággal szemben

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Szabadnappal, ajándékokkal, nyereményjátékokkal jutalmazták kezdetben az amerikai vállalatok a koronavírus elleni oltást felvevő dolgozóikat, most azonban, hogy a delta variáns terjed és lassult az oltakozás, már inkább a szankciókat helyeznek kilátásba a cégek. Az, hogy az amerikai gyógyszerfelügyelet megadta a teljes körű engedélyt a Pfizernek, kikövezte az utat ahhoz, hogy a vállalatok kötelezővé tegyék az alkalmazottaiknak az oltást az Egyesült Államokban és sok nagyvállalat él is a lehetőséggel, sorra jelentik be, hogy megkövetelik dolgozóiktól az oltást.