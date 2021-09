Bejelentették: új tőzsdéje lesz Kínának

Egy harmadik tőzsdét tervez felállítani Kína, amely a kis- és közepes vállalkozásokat szolgálná ki – számol be a hírről a BBC

XI Jinping elnök az új tőzsdével kapcsolatban elmondta, hogy Pekingben fogják majd felállítani. Kínának jelenleg két tőzsdéje van, egy Sanghajban, egy pedig Sencsenben.

A kínai elnök nem osztott meg több információt az új tőzsde kapcsán, de a kínai értékpapír-piaci felügyelet egy rövid közleményben kitér arra, hogy a pekingi tőzsdére való regisztráció feltételei hasonlóak lesznek, mint a sanghaji STAR piacra, ami a lap szerint Kína válasza az amerikai, technológia-túlsúlyos Nasdaqra.

A bejelentés azt követően jött, hogy egyre nagyobb figyelem hárul a kínai cégekre amerikai és kínai oldalról is. A kínai hatóságok az utóbbi hónapokban egy sor intézkedést jelentettek be, amelyekkel nagy hatást gyakoroltak a vállalati szektorra, különösen azokra a cégekre, amelyeknek amerikai jelenlétük is van.

Mindeközben Amerikában is egyre nagyobb szigorral nézik a tőzsdére készülő kínai cégeket, újabban több információt várnak el az amerikai részvénykibocsátásért cserébe, mint például azt, hogy milyen kockázatot jelent a működésükre nézve a kínai állam.

Címlapkép: Shutterstock