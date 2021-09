Ésszel szinte felfoghatatlan károkat okoz a klímaváltozás, nemzetközi összefogást sürgetnek

Ésszel szinte felfoghatatlan, 3,6 ezer milliárd fontos kárt okoztak és 2 millió ember életét követelték az elmúlt 50 év természeti katasztrófái a Meteorológiai Világszervezet legújabb tanulmánya szerint. Az ok a klímaváltozás, a tudósok pedig nemzetközi összefogást sürgetnek.

Az elmúlt ötven évben bekövetkezett természeti katasztrófák okozta gazdasági károk 3,6 ezer milliárd fontra rúgnak a Meterológiai Világszervezet (WMO- World Meteorological Organization) által kiadott tanulmány, az Atlas of Mortality and Economic Losses from Weather, Climate and Water Extremes becslései szerint. A gazdasági károk mellett a szélsőséges időjárási események 2 millió ember életét követelték. A számítások szerint, így az 1970-től 2019-ig tartó periódusban naponta 115 ember és 200 millió fontnyi vagyon veszett oda - írja a Financial Times.

A tudósok szerint a természeti katasztrófák száma mintegy ötszörösére nőtt az elmúlt években és, bár a folyamat irányán nem változtat, mindenképp örömteli hír, hogy az egyre fejlettebb időjárás-előrejelzési rendszereknek és evakuációs programoknak köszönhetően a szegényebb országokban kiugróan magas halálozásokat sikerült érdemben csökkenteni.

Az elmúlt napokban sújtott le az Ida Hurrikán, amely az ötödik legnagyobb ilyen időjárási jelenség az USA történelmében. Az AccuWeather időjárás-előrejelzési intézet szerint az összesített kárérték végül a 80 milliárd dollárt is megugorhatja. Ez a szám idén azért különösen magas, mert bizonyos építőanyagok ára jelentősen megugrott az elmúlt időszakban.

A WMO főtitkára szerint semmi kétség afelől, hogy az olyan szélsőséges időjárási jelenségek - mint a dél-európai, szibériai, és észak-amerikai erdőtüzek, vagy mint az észak-európai áradások - gyakrabban és súlyosabb formában fognak bekövetkezni. Ezt pedig egyértelműen a klímaváltozásnak köszönhetjük.

Annak ellenére pedig, hogy a felkészültebb hatóságoknak sikerült visszaszorítani a természeti katasztrófákban elhunytak számát, az országok közti egyenlőtlenségek ezen a téren is szembetűnőek. A WMO 193 tagjának csupán a fele rendelkezik fejlett, egyszerre többféle veszélyt is előre jelezni képes rendszerekkel.

A ENSZ Katasztrófakockázat-csökkentési irodája - amely szintén hozzájárult a tanulmány elkészítéséhez - nyilatkozata szerint a természeti katasztrófák kockázatának csökkentéséhez nemzetközi összefogásra van szükség, hiszen világszerte egyre nő azoknak a száma, akik az egyre fokozódó áradások, a hosszantartó szárazság és a súlyosbodó viharkárok miatt kényszerülnek elhagyni az otthonaikat.

