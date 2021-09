Rég nem látott zuhanás a kriptopiacon, és még mindig nincs vége az esésnek

Kifejezetten csúnya esést láttunk tegnap a kriptovaluták piacán, a bitcoin és a fontosabb altcoinok árfolyama 10 százalékot meghaladó mértékben zuhant. Az esésre azt követően került sor, hogy Salvador a világon elsőként bevezetett a bitcoint törvényes fizetőeszközként, azonban a digitális tárcaszolgáltatása már az induláskor problémákba ütközött, és több tőzsdén akadozott a kereskedés a kriptovalutákkal. Ezek után gyorsan kezdett romlani a hangulat, bár a nap végére némi vételi erő is megmutatkozott, hiszen a napon belüli mélypontokhoz képest azért bőven visszajöttek az árfolyamok, azonban a ma délelőtti kereskedésben is inkább negatív hangulat uralkodik.

Mi történt?

Salvador történelmet írt kedden azzal, hogy az első szuverén kormány lett, amely a bitcoint törvényes fizetőeszközként használja - ezzel szabad utat adva a lakosoknak, hogy a kriptovalutával fizessék például az adókat, és lehetővé téve, hogy országszerte több százezer vállalkozás elfogadja azt fizetőeszközként. A közép-amerikai ország a bitcoin-vásárlási hullám mellett már több száz bitcoin-automata üzembe helyezésével és egy új kriptopénz-tárca szolgáltatás, a Chivo debütálásával is megünnepelte ezt az alkalmat, amelyet részben a kaliforniai székhelyű BitGo digitális pénztárcavállalat működtet. Persze a lépés nem aratott osztatlan sikert a lakosság körében, tüntetések is kialakultak, és nemcsak számos felmérés mutatta ki, hogy a salvadoriak általában nem akarnak bitcoinnal fizetni, de az országot és Bukele elnököt is kritizálták, amiért alapvetően kötelezővé tette a kereskedők számára a bitcoin elfogadását Salvadorban.

Az úgynevezett Bitcoin Day alkalmából Nayib Bukele, El Salvador elnöke felajánlotta, hogy 30 dollárt ad bitcoinban minden olyan állampolgárnak, aki úgy dönt, hogy letölti a kormány BTC-tárcáját, a Chivót, ami salvadori szlengben azt jelenti, hogy "menő". Ezt követően a Reddithez és a Twitterhez hasonló globális közösségeken keresztül a bitcoin-rajongók világszerte ígéretet tettek arra, hogy szeptember 7-én este 8 órakor (UTC) 30 dollár értékű bitcoint vásárolnak, a nemzetnek nyújtott támogató gesztusként. Az eseményt megelőzően a milliárdos Michael Saylor, a MicroStrategy üzleti elemző cég vezérigazgatója a Twitteren szólította fel a kisbefektetőket, hogy vásároljanak bitcoint 30 dollár értékben, hogy ezzel is kifejezzék támogatásukat El Salvador "történelmi tette" iránt.

A hangulat kedden akkor kezdett el romlani, amikor Salvador digitális pénztárca-szolgáltatása néhány órával a debütálása után technikai problémákba ütközött, ami arra kényszerítette Bukele elnököt, hogy bejelentse a szolgáltatás ideiglenes leállítását.

Por unos momentos no funcionará , la hemos desconectado mientras aumentamos la capacidad de los servidores de captación de imágenes.Los problemas de instalación que tuvieron algunas personas fueron por esa razón.Preferimos corregirlo antes de volver a conectarla. @chivowallet — Michael (Saylor⚡️) September 7, 2021

A nagy esés közepette egyébként az elnöke bejelentette, hogy az ország kihasználta a zuhanó árakat, és további 150 bitcoint vásárolt, így összesen 550 tokent birtokol, mintegy 25 millió dollár értékben.

Buying the dip 150 new coins added. #BitcoinDay — Michael (Saylor⚡️) September 7, 2021

A megnövekedett kereskedési volumen ez után spekulációkat szült azzal kapcsolatban, hogy a nagy szereplők eladnak, sőt rövid leállásokat lehetett tapasztalni a világ legnagyobb kriptotőzsdéin, köztük a Coinbase-en, a Krakenen, és a Geminin.

Az esésben részben technikai tényezők is szerepet játszottak, hiszen az esésben számos long pozíciót likvidáltak, hiszen vannak olyan kriptotőzsdék, mint a Bybit, ahol akár százszoros tőkeáttétel is elérhető.

Emellett profitrealizálás is benne volt a pakliban, hiszen lényegében hetek óta korrekció nélkül emelkedett a fontosabb kriptoeszközök árfolyama, a bitcoin kitört 50 000 felé, míg az ethereum történelmi csúcsa közelébe került, míg a cardano mindenkori csúcsáról fordult.

400 milliárd dollár égett el, és az esés folytatódik

A tegnapi esésben a bitcoin és a fontosabb altcoinok árfolyama is 10 százalékot meghaladó mértékben csökkent, a legnagyobb piaci értékű kriptopénz, a bitcoin árfolyama 18,7 százalékos mínuszban is járt, a Binance adatai szerint, mielőtt 47 000 dollár közelébe korrigált volna vissza, így az árfolyam végül 11 százalékos eséssel zárt. A rossz hangulat ma is kitart, a bitcoin árfolyama 4,7 százalékos mínuszban van jelenleg.

Az ethereum árfolyama 23,5 százalékot zuhant napon belül, viszont az esés felét ledolgozta az árfolyam, így végül 12,5 százalékos mínuszban zárt a jegyzést. Az ethereum piacán is folytatódik az esés, jelenleg 6,2 százalékos mínuszban van a kurzus.

A cardano 29,4 százalékot zuhant a napon belüli mélypontra, majd az esés több mint felét ledolgozta az árfolyam, így végül 11,3 százalékos mínuszban zárt a cardano. A cardano piacán is egyre csúnyábban alakul a nap, jelenleg 12,3 százalékot esett az árfolyam.

A teljes kriptopiac kapitalizációja néhány óra alatt közel 400 milliárd dollárral 2000 milliárd dollár közelébe csökkent.

A bitcoin piaci kapitalizációja néhány órával ezelőtt még elérte a 990 milliárd dollárt, ma azonban már csak 841 milliárd dollár a kriptopénz piaci értéke.

Ezzel szemben az ethereum 460 milliárd dolláros piaci kapitalizációval rendelkezett tegnap, míg ma csupán 380 milliárd dollárral.

Jelentős mértékben csökkent a cardano piaci értéke is, a tegnapi 92 milliárd dollárról 71 milliárd dollárra.

