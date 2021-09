Bajban van, aki bútort venne? Már az Ikeát is elérte az áruhiány

Az Eurostat és a Refinitiv felmérése szerint jelenleg az európai gyártóvállalatok mintegy 40 százaléka említi meg a termelést limitáló tényezők között az anyagok vagy a berendezések hiányát, ami kiugróan magas - írja a Financial Times. Az elmúlt 15 évben jellemzően 10 százalék alatt volt ez az arány, de 20 százalék fölé soha nem ment, még 2020 elején sem, amikor kirobbant a globális koronavírus-járvány és minden a kínai városok lezárásától és gyárbezárások hírétől volt hangos.

Az autógyártók leállásairól már sokat hallottunk, de nem csak a chipek hiánya okoz gondot a világban. A beszállítói láncok összeomlásának legújabb áldozata a bútoripar, amelyben például olyan óriásvállalatok is érintettek, mint az Ikea. A svéd bútorgyártó közlése szerint meg sem tudja jósolni, hogy mikor tér vissza a normál kerékvágásba az üzletmenet, de a cég globális beszállítói menedzsere szerint túlzott optimizmus lenne azt hinni, hogy ez heteken akár hónapokon belül megoldódik. Jelenleg a „tökéletes vihart” éli meg a vállalat, ugyanis az alkatrészhiányhoz társul még az is, hogy az Egyesült Királyságban nagy hiány van teherautósofőrökből.

Egy másik példával élve a francia bútoripari cégnél, a Temahome-nál, amely például faasztalokat, polcokat, televízióállványokat gyárt, nagy kreativitást igényelt, hogy ne kelljen leállítani a gyártósorokat, miután a faanyag, a gyanta és az acél hiánya miatt gyakorlatilag a 600 elemből álló katalógusának fele nem volt elérhető a vásárlói számára. Ha fekete panelek épp nem voltak, akkor váltottunk fehérre, vagy tölgyre – mesélte el a cég vezére a Financial Timesnak.

Az európai bútorgyártók harmadát érintik a beszállítói gondok az Európai Bizottság legfrissebb felmérése szerint.

A szállítási költségek emelkedését, a rossz időjárás miatt késlekedő szállításokat, valamint az ázsiai kikötők lezárását világszerte mindenki megérzi. A szállítmányozás valóságos „rémálom”, még egy csavar, vagy egy kis alkatrész eljuttatása is beletelhet akár három hónapba, ha Ázsiából érkezik – írja le a helyzetet a Temahome vezetője, példaként említve, hogy 16 konténert küldtek vízi úton az Egyesült Államokba júniusban és júliusban, amelyek augusztusra még nem érkeztek meg.

A szállítási problémákra reagálva az Ikea a vízi útvonalak felől a vasútra kezdte el terelni a szállítmányozást Kína irányába, hogy az így felszabadult konténerkapacitásokat az amerikai szállításokra használhatja fel. Közben az Egyesült Államokban beköszöntött a hurrikánszezon, múlt héten lecsapott az Ida hurrikán, ami az országon belüli szállítási útvonalakat is megroppantotta, mivel a fűrészárút jellemzően a déli államokon keresztül szállítják teherautókon.

A szállítmányozáshoz szükséges idő jelentősen megnőtt, az árról nem is beszélve. Az elmúlt egy évben a többszörösére emelkedett a Kínából Európába irányuló szállítás költsége, a Freightos adatai szerint tavaly augusztushoz képest közel a hétszeresére.

Nem csak a bútoripar és az autógyártók szenvednek

A bútoripar mellett szenvednek a gumigyártók, a számítógépgyártók és a mindenféle elektronikai eszközök gyártói és különösen súlyos a helyzet az autóiparban, ahol a gyártók közel 60 százaléka érintett. Németországban, ahol az autógyártás még most is 30 százalékkal elmarad a koronavírus előtti szinttől, a Volkswagen már azt tervezte, hogy bevezet egy extra műszakot annak érdekében, hogy teljesítse a rendeléseket. De a delta variáns terjedése miatt ismét kikötőket és chipgyárakat kellett bezárni Ázsiában, ami keresztülhúzta a német autógyártó számításait, és nem csak a Volkswagenét, de az egész szektor szenved ettől. Ha Ázsiából vársz árut, akkor nehezen találsz konténereket – mondta el az autóipari fékrendszereket gyártó olasz Brembo vezetője.

