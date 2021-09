Folytatódik a csatározás: a magánszállások működésének szabályozására tett javaslatokat a szállodaszövetség

MTI Portfolio Cikk mentése Megosztás

Bár az elmúlt időszakban kevesebbet lehetett hallani a kereskedelmi szálláshelyek és a magánszálláshelyek kiadói között harcról, most úgy tűnik, hogy folytatódik tovább a csatározás: megfogalmazta javaslatait a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége (MSZÉSZ) a nem kereskedelmi célú szálálshelyek működésére vonatkozóan. A javaslatok között szerepel például, hogy korlátozni kellene a kiadható napok számát (ahogy ennek korlátozására az önkormányzatoknak meg is van a joga), valamint az is, hogy a járvány miatt mostantól 1-3 évig ne lehessen új működési engedélyeket kiadni, amit a leírtak alapján vélhetően csak a magánszálláshelyekre vonatkoztatnának, az új szállodanyitásokra, fejlesztésekre nem.