Visszapattantak az amerikai tőzsdék, napok óta tartó eső széria szakadt meg

Bár a BUX továbbra is múlt pénteki záróértéke közelében jár, a midcapek szintjén ma is látunk mozgásokat, a Waberer's és a 4iG is jól teljesít a hétfői kereskedésben. Utóbbinál épp a percekben érkezett friss hír, hiszen a 4iG tulajdonába kerül az Invitech ICT Services Kft., miután a tőkepiaci társaság a mai napon adásvételi szerződést kötött a társaságot tulajdonló Rotamona Limited-el. A Budapesti Értéktőzsdén bejelentett akvizíció jelentős lépés a 4iG távközlési piacon indított növekedési stratégiájának megvalósításában: az Invitech a telekommunikáció és az IT hálózati infrastruktúra-szolgáltatás területén Magyarország egyik vezető társasága. Az ügylet a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) hozzájárulását követően zárulhat majd.