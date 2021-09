Tovább ralizik az olajár, pluszban zárt Amerika

Óriási népszerűségre tettek szert az elmúlt években a kriptovaluták, és a bitcoin árnyékában számos izgalmas projekt indult el, mondhatni gombamód jelennek meg a különböző kriptopénzek és már ott tartunk, hogy a sport világában is könnyen belefuthatunk bizonyos tokenekbe. A nemzetközi sajtó figyelmét hamar felkeltette a hír, hogy Lionel Messi PSG-be való átigazolását követően nyilvánosságra került, hogy az argentin szerződésében szerepelt egy szokatlan tétel, egy bizonyos kriptovaluta is, az úgynevezett PSG fan token. Nem a PSG az egyetlen, amelynek van ilyen fan tokenje, a világ legnagyobb futball klubjai közül a Manchester City, a Barcelona, az Atletico Madrid, valamint többek között az Juventus és az AS Roma is rendelkezik ilyenekkel. De mégis mire jók ezek és hogyan lehet velük kereskedni? Egyáltalán érdemes befektetői szemmel nézni ezekre a kriptovalutákra? Ennek jártunk utána.