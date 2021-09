Visszamenőlegesen módosítják a hitelmoratórium elszámolását - Hogy reagált az OTP?

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az amerikai tőzsdék emelkedéssel fejezték be a napot, feljebb került a Dow Jones, az S&P 500 és a Nasdaq is. Elsősorban az olajtársaságok teljesítettek erősen, amely elsősorban az olajár emelkedésének köszönhető. Az ázsiai piacokon többnyire esések láthatóak, míg Európában vegyes volt a nyitás. A magyar piacon az OTP papírjait lesz érdemes ma figyelni, tegnap ugyanis két új rendelet is megjelent a hiteltörlesztési moratóriummal kapcsolatban, utólag módosulnak az elszámolás szabályai, a lépés pedig pénzügyi és adminisztrációs terhet is jelent a bankoknak.