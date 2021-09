2000 álláshelyet épít le a Renault

A francia Renault autógyártó közölte, hogy akár 2000 mérnöki és support álláshelyet is leépít Franciaországban, mivel átáll az elektromos autók gyártására és különböző pozíciókban vesz fel új munkatársakat.

A veszteséges konszern, amely egy széles körű szerkezetátalakítás részeként már bejelentette, hogy mintegy 4600 munkahelyet szüntet meg az országban, közleményben tudatta, hogy tárgyalásokat kezd a szakszervezetekkel a legújabb tervekről.

Összességében cég nettó 500 új munkahelyet hoz létre, és közölte, hogy 2500 embert vesz fel más funkciókban

A vállalat egyébként kilenc új autómodell gyártását tűzte ki célul Franciaországban.

A riválisokhoz hasonlóan a Renault is igyekszik növelni elektromos autóinak kínálatát, és arról is beszámolt, hogy az új alkalmazottak olyan területeken fognak dolgozni, mint például az adattudományok, illetve vegyészeti specialistákat is fel fog venni, mivel az akkumulátorok terén is igyekszik kiépíteni a szakértelmet.

A Renault árfolyama ma stagnál, míg idén 18,7 százalékot esett.

(Reuters)

Címlapkép: Jeremy Moeller/Getty Images