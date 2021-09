Az amerikai jegybankon a befektetők szeme, emelkednek a tőzsdék

A boksz egy olyan sport, ahol a győztest is nagyon megverik, az üzleti élet is ilyen, mondta a Gloster alapító tulajdonosa és elnöke, Szekeres Viktor arról, amikor a Scope Ratingstől csak B minősítést kapott a vállalat, és emiatt nem tudott részt venni a Növekedési Kötvényprogramban. Az a pofon viszont utólag visszanézve hasznos volt, Szekeres is elismeri, hogy a hitelminősítőnek sok mindenben igaza volt, részben annak hatására rövid idő alatt állami értékesítő, projektalapú cégből egy szolgáltatásalapú céggé alakították a Glostert, aminek a legfrissebb, tegnap közzétett gyorsjelentéséből kiderült, hogy a bevételek dinamikusan nőnek, de a vállalat profitabilitása is javul, eközben egyre diverzifikáltabb cég jön létre, amelynél a megújuló bevételek aránya folyamatosan nő. Szekeres Viktorral a gyorsjelentés kapcsán akvizíciós és tőkepiaci tervekről, a hazai IT-piac átalakulásáról, munkaerőpiaci trendekről is beszéltünk.