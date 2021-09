Lefordultak az amerikai tőzsdék, a technológiai részvényeket ütik a befektetők

Globális energiaválság alakult ki az elmúlt hetekben, több fontos energiahordozó és a villamosenergia ára is meredeken emelkedik, az árak emelkedése már nem csak Európára korlátozódik, és több terméket érint, többek között a földgáz, az olaj, a szén és a villamosenergia ára is elszállt. Az okok között többek között az európai gáztárolók alacsony töltöttsége, az európai gázellátási problémák, a koronavírus-járvány utáni kereslet növekedése, illetve az áll, hogy a 2050-es klímasemlegesség elérése miatt számos ország igyekszik visszavágni a szén-, olaj- és gáztermeléssel kapcsolatos befektetéseket és finanszírozást. A helyzeten tovább ronthat, ha a tél a szokásosnál hidegebb lesz, mert akkor a földgázkészletek még jobban megcsappanhatnak, ez pedig az alternatívák, például a szén árát is még magasabbra tolhatja. A helyzetre világszerte reagálnak a vállalatok, több iparágban a termelés visszafogásával, leállításával válaszoltak.