Céláremelés érkezett az AutoWallisra

Az AutoWallis közzétette a 2025-re vonatkozó új bevételi és EBITDA előrejelzését. Eszerint a menedzsment azzal számol, hogy 2025-re 400-433 milliárd forintos árbevétel mellett az EBITDA 14-15,2 milliárd forintra nőhet, míg a 2021-re várt 191-212 milliárd forintos árbevétel mellett 5,5-6,2 milliárd forintos EBITDA jöhet.

Az új eredmény előrejelzés miatt a Concorde felemelte az árbevétel, a nettó eredmény, és az EBITDA várakozását a 2021 és 2025 közötti időszakra vonatkozóan. A 2025-re vonatkozó új nettó jövedelem- és EBITDA becslése 7,2 milliárd forint és 13,7 milliárd forint, míg az árbevétel 416,6 milliárd forint lehet 2025-ben, ami 20,4-es EPS-t és 25 százalékos ROE-t jelent a tőkeemelés hatása nélkül. Korábban az EBITDA-t 12,3 milliárd forintra becsülték 341 milliárd forintos árbevétel mellett.

A Concorde összehasonlító értékelése alapján az AutóWallis már nem emelkedik ki a Európai versenytársak közül egyáltalán nem. A korábbi túlértékeltséget megszüntette az EBITDA dinamikus növekedése, miközben a részvényárfolyam - kissé érthetetlen módon - sokáig nem követte az eredmény és a jövedelmezőség javulását. Ahogy a menedzsment tervezi a kulcsfontosságú bevételi és eredményszámok növelését, és ahogy a transzparencia javul, úgy a vállalat ambiciózus középtávú célkitűzései egyre inkább hitelesebbé válnak, így a tőkepiac valamennyi szereplőjének érdeklődése mind a vállalat kötvényei, mind a vállalat részvényei iránt növekedhetnek.

Diszkontált cash flow modelljének finomhangolása után az elemzőház 12 hónapos célárát 153 forintról 165 forintra emelte, ami 31 százalékkal magasabb a szerdai záróárfolyamnál, míg az ajánlás továbbra is vétel. Bár a közelgő tőkeemelés akár egyötödével is növelheti a részvények számát, a Concorde úgy véli, hogy az AutoWallis a tőkeemelésből származó bevételt továbbra is értékteremtő módon fogja a tevékenységébe fektetni, ahogyan azt tavaly is tette. A Concorde emellett arra számít, hogy az AutoWallis az elkövetkező években nem fog osztalékot fizetni.

Az AutoWallis árfolyama ma 2 százalékot esett, míg idén 48,2 százalékkal került feljebb.

Címlapkép: Budapesti Értéktőzsde