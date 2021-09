A 4iG tulajdonába került az Invitech

Portfolio Cikk mentése Megosztás In English

Szeptember 13-án jelentette be a 4iG, hogy megvásárolja az Invitechet, és adásvételi szerződést kötött a társaság tulajdonosával, a ciprusi bejegyzésű Rotamona Limiteddel, az Invitech megvásárlásáról. Most azt jelentette be a 4iG, hogy a GVH múlt heti jóváhagyását követően tulajdonába került az Invitech, és ma a tranzakció pénzügyi zárása is megtörtént.