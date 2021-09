Elromlott a hangulat, az amerikai tőzsdék is lefordultak

Továbbra is emelkedést mutat a magyar tőzsde, a BUX 0,4 százalékkal került feljebb. Több hazai midcap is jól teljesít, az AutoWallis árfolyama 1,6 százalékos pluszban jár, miután tegnap céláremelés érkezett a részvényre. Az cég a héten közzétette frissített stratégiáját, amely szerint 2025-ig a vállalat árbevétele a 2020-as érték több mint négyszeresére, 400 milliárd forint fölé ugorhat, miközben a menedzsment megítélése szerint az EBITDA több mint a hatszorosára, 14 milliárd forint fölé emelkedhet. A Concorde ezek után véleményt mondott a cégről és felemelte a célárát 165 forintra, az ajánlása pedig továbbra is vétel.