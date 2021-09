Javul a hangulat a piacon, szépen dolgozzák le a mínuszokat a tőzsdék

Az elmúlt napok esései a globális piacokon, elsősorban az Egyesült Államokban komoly nyomást helyeztek az európai tőzsdékre is. Az öreg kontinens részvényei amúgy is egyre kevesebb relatív erőt tudtak felmutatni tavasz óta. A gyengülő árfolyamok ellen különösen az Európai Unión belül található tőzsdéknek van kevés esélye küzdeni, mivel ezek jó ideje egyre kisebb súllyal szerepelnek a világtérképen, és jelentőségük sokkal kisebb, mint amit a gazdaságok mérete indokolna. Így a a globális esés során sem számíthatunk arra, hogy ezek ellenállóak lesznek, hiszen a befektetési alapkezelők egyéb veszteségeik esetén itt is kénytelenek lesznek zárni pozícióikat. A technikai elemzés ezt a jelenséget megerősíti a főbb indexek esetén.