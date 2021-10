Jön végre a Zoom-meetingek helyett a koncertcunami?

A szeptemberi hónap nem először a tőzsdetörténelemben esést hozott a részvénypiacokra. Ez az esés az amerikai indexekben elsősorban a technológiai behemótok számlájára írható. Vannak azonban meglehetősen erős szegmensei is a piacnak, amely részvényekbe vetett reményt az augusztus vége óta egyharmadával eső globális koronavírus fertőzési esetszámok is támogatnak.

Javuló járványhelyzet, eső tőzsdék

A legfrissebb statisztikák szerint a mai reggelig 6,4 milliárd darab koronavírus elleni védőoltást adtak be eddig a világon. Jelenleg is napi 30 millió oltást adnak be. A fejlett világ meglehetősen jó átoltottsága immár a más változatoknál jobban terjedő delta variánssal szemben is komoly védekezőerőt mutatott. A nyár végi amerikai és brit vírushullám tetőzése már teli amerikaifoci és labdarúgó stadionok mellett zajlott le.

A világ egészét tekintve harmadik nagy Covid-hullám tetőzése 2021. augusztus 30-án következett be 660 ezres hétnapos átlagos globális fertőzésszámmal, ami az október 5-i napra 427 ezer főre csökkent. Ez a hivatalos esetszámok 35 százalékos csökkenését jelenti mindössze öt és fél hét alatt. Látva az amerikai és brit mintát, a világ egyre több országa reménykedhet abban, hogy az előttünk álló hónapok már legrosszabb esetben is a jól menedzselhető víruskezelésről fognak szólni, és nem a kényszerintézkedésekkel sújtott 2020-as és 2021 tavaszi életrendről.

A remény, hogy az élet visszatér a normális kerékvágásba, a tőkepiacon is nyomot hagyott a már említett augusztus 30. és október 5. közötti időszakban.

Az amerikai piacon ezalatt az időszak alatt a legfontosabb kérdéssé az vált, hogy az S&P 500 indexben az év legnagyobb korrekcióját látjuk-e, vagy jön a trendforduló (az ábrán a vezető amerikai index látható napi gyertyákkal 2021-ben, narancssárga színnel az 50 napos, lime színnel pedig a 200 napos mozgóátlaggal):

A nagysúlyú, főként a technológiai behemótok által vezetett szeptemberi indexesés mögött azonban nagyon sokszínű élet zajlik az amerikai részvénypiacon.

A befektetők az újranyitást várják

A hétvégi chartnézés közben szembejött egy olyan részvénypár, ami nagyon kifejező arra vonatkozóan, hogy a jelenlegi részvénypiaci folyamatok mennyire az egész világgazdaság újranyitása mellett teszik le a voksukat. A részvénypár egyike a Zoom, a karanténidőszak ismeretlenségből berobbanó „segítője”, amelynek 2021-es napi gyertyás grafikonja így mutat:

Kék téglalap jelöli az augusztus 30. és október 5. közötti időszakot, amely alatt 26 százalékot esett a papír. Az augusztus 30-i gyorsjelentési hatást nem számítva is 13 százalékos esés következett be a Zoom részvényeinél.

A részvénypár másik tagja a Live Nation Entertainment, a világ egyik legnagyobb koncertszervező cége, amelynek így mutat a napi gyertyás grafikonja 2021-ből:

A vizsgált és kék téglalappal jelzett utolsó öt és fél hétben 15 százalékot emelkedtek a koncertszervező cég részvényei.

Ha a piac beszélni tudna, akkor ezzel a mozgással valószínűleg azt mondaná, hogy

jövőre koncertekre mentek gyerekek a Zoom-meetingek helyett.

Egy másik nagyon karakteres átrendeződés a vakcinagyártó és olaj-nyersanyag-energia vonalon következett be ezalatt a rövid idő alatt. A BioNTech részvényeinek 2021-es éve így fest napi gyertyákkal:

Augusztus 30. és október 5. között (zöld téglalap) 28 százalékkal került lejjebb a Pfizer partnerének árfolyama. Mindeközben az olajóriás ConocoPhillips 2021-es napi gyertyás chartja az alábbi képet mutatja:

Az olajpapírnál is 28 százaléknyi az öt és fél hetes változás mértéke (zöld téglalap), csak itt ez emelkedésként következett be.

Nem kellett túl sok idő ahhoz, hogy a korábbi vakcinahiány-olajbőség világrendből megérkezzünk napjaink vakcinabőség-olajhiány világrendjébe…

Sok hasonló kereskedési párt lehetne hozni az elmúlt hetekből, amit jellemzően a technológiai óriásokból, online értékesítési cégekből, szoftvervállalatokból való kitárazás jellemzett. Velük szemben az olaj-nyersanyag-energia részvények, a pénzügyi szektor és a turizmus iparág több reprezentánsa vételi célpont volt. A teljesség igénye nélkül lássunk most néhány ilyen kereskedési párt az augusztus 30. és október 5. közötti teljesítményekkel:

Van ebben a listában egy érdekes papír, az autókölcsönző Avis Budget, amelynek az idei napi gyertyás grafikonja az alábbi módon néz ki:

A mindössze 9 milliárd dolláros piaci kapitalizációjú cégnek 67 millió darab részvénye van, amelyből 47 millió darab a közkézhányad. A szeptember közepi adatok szerint ebből 13 millió darab volt beshortolva, ami a közkézhányad 28 százaléka. Jelenleg napi 2 millió darab alatti részvényforgalom mellett húzzák zsinóron fel a részvényt. Minden paramétere adott ahhoz, hogy csatlakozzon a mémrészvények köréhez az előttünk álló hetekben.

Persze majd meglátjuk, hogy ez így lesz-e. Mindenesetre összességében nagyon jó lenne, ha a piaci szereplők összesített alapfeltevése igaznak bizonyulna, és a 2022-es évben már nem kellene érdemben foglalkoznunk a koronavírussal.

Címlapkép: Christopher Furlong/Getty Images