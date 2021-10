Egészségügyi vészhelyzetet hirdetett és új korlátozásokat vezetett be Lettország

Egészségügyi vészhelyzetet és korlátozó intézkedéseket hirdettek Lettországban három hónapra pénteken a koronavírus gyors terjedésének megfékezésére.

A LETA helyi hírügynökség szerint az erre vonatkozó kormányzati döntés október 11-én lép hatályba.

Krisjanis Karins kormányfő a pénteki kabinetülést követően hangsúlyozta, hogy két lehetőség volt előttük a járványügyi helyzetre tekintettel: a lett válságstáb által ajánlott korlátozások vagy az ország ismételt teljes lezárása. Mint mondta, az előbbi mellett döntöttek, mert lehetőséget akartak biztosítani a diákoknak a tantermi oktatás, a beoltott embereknek pedig a normális élet folytatásának lehetőségére. Kiemelte, hogy a mostani kormányzati intézkedések az átoltottság szintjének növelésére irányulnak.

A korlátozó intézkedések mindenekelőtt az oltási vagy gyógyultsági igazolással nem rendelkező embereket érintik. Ez a személyi kör a korlátozások hatálybalépését követően csak az alapvető szükségleti cikkeket árusító boltokban vásárolhat, bevásárlóközpontokba nem léphetnek be. Az állami szférában kötelezővé teszik az oltásokat a magánszektort érintő követelményeket pedig szigorítják. Távmunkát fognak bevezetni minden olyan munkakörben, ahol ez lehetséges.

A beoltott emberek az egészségügyi óvintézkedések betartása mellett ugyanakkor személyesen is igénybe vehetnek, illetve nyújthatnak szolgáltatásokat. Létszámkorlátozások mellett nyilvános rendezvényeken is részt vehetnek. A diákok továbbra is tantermi oktatás keretében tanulhatnak, de maszkot kell viselniük, ahogy a tanároknak is rendszeres tesztelés mellett.

A balti államban legutóbb 2020. november 9. és 2021. április 6. között volt hatályban egészségügyi vészhelyzet, amelynek keretében számos szigorú járványügyi intézkedést rendeltek el az ország hatóságai. Az megelőzően 2020. március 13. és június 9. között volt érvényben a rendkívüli jogrend.

Az 1,9 millió lakosú balti államban a járvány kitörése óta meghaladja a 168 248-at az azonosított fertőzöttek száma, akik közül 2787-en elhunytak a kórban.

