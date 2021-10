Egy éves lock-upot vállalal az AutoWallis fő tulajdonosa az érkező részvénykibocsátáskor

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Továbbra is támogatja az AutoWallis stratégiáját és nyilvános forrásbevonási terveit a társaság fő tulajdonosa, a Wallis Asset Management Zrt., így vállalta, hogy nem csökkenti részvényei számát az AutoWallis által tervezett nyilvános részvénykibocsátást követő egy éven belül és tervezi, hogy a kibocsátás során maga is jegyez új részvényeket. Veres Tibor, a Wallis Asset Management igazgatóságának elnöke elmondta, hogy elégedettek az AutoWallis eddigi eredményeivel, a társaság az induláskor meghatározott úton halad a végrehajtott felvásárlásokkal, tranzakciókkal, és organikus növekedésével. Az AutoWallis számára az átalakuló autókereskedelmi és mobilitási piac új akvizíciós, piacszerzési és üzletfejlesztési lehetőségeket teremt, amit a társaság a lehető legjobban ki szeretne használni, így jelenleg is vizsgálja a növekedési és akvizíciós lehetőségeket