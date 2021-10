Itt a 10 igazi álommunkahely - Kiderült, hol a legboldogabbak a dolgozók

Az Adobe szoftvercég dolgozói a legboldogabbak az Egyesült Államokban – derül ki a Comparably idei felméréséből, amit a legnagyobb amerikai vállalatok körében végzett el a munkavállói elégedettségről. Az Adobe 2021-ben a rangsort két éve vezető videókonferenciás céget, a koronavírus-járvány nagy nyertesét, a Zoomot taszította le a trónról, de a lista élén nagy számban találhatók még technológiai vállalatok, főleg szoftverfejlesztők – írja a CNBC.

A Comparably 70 ezer amerikai vállalat dolgozóit vonta be a kutatásba, a legalább 500 főt alkalmazó cégek szerepeltek a felmérésben. Az alkalmazottak értékelték a munkakörnyezetet, a fizetést, a juttatásokat és a vállalati célokat is. Többek között az alábbi kérdésekre kellett választ adniuk:

Pozitívnak vagy negatívnak értékeled a munkahelyi környezeted?

Úgy érzed, hogy méltányosan megfizetnek?

Van olyan érzésed a munkád során, hogy kiégtél?

Világosak számodra a vállalatod céljai és teszel értük?

Jellemzően izgatottan várod a munkanapokon, hogy dolgozni menj?

Várod az interakciókat a kollégáiddal?

Büszke vagy rá, hogy része vagy a szervezetnek?

Egy 1-10-es skálán mennyire ajánlanád egy barátodnak a munkahelyed?

A felmérés eredményei az alábbi 10 vállalat dolgozói a legboldogabbak 2021-ben:

10. Experian

A kaliforniai vállalat hitelinformációs szolgáltatást végez, 2021-ben 17 800 főt alkalmaz.

Forrás: Getty Images

9. Zoom Video Communications

A felhő alapú videókonferenciás cég a koronavírus-járvány alatt tett szert igazán nagy népszerűségre, jelenleg 4422 dolgozót foglalkoztat.

Forrás: Getty Images

8. Medallia

A San Francisco-i szoftverfejlesztő fogyasztói és munkavállalói élményt menedzselő szolgáltatásokat nyújt, jelenleg 1500 dolgozót alkalmaz.

Forrás: Medallia

7. IBM

A Dow Jones indexben is helyet kapó informatikai cég hardvergyártóként kezdte a működését, manapság egyre inkább a szoftverek és a cloud szolgáltatások felé tolódik a hangsúly. Az alkalmazottak létszáma tavaly megközelítette a 346 ezer főt.

Forrás: Getty Images

6. Farmers Insurance

Lakás-, élet- és autóbiztosításokat kínál a kaliforniai biztosítótársaság, a cégcsoport több mint 12 ezer dolgozót alkalmaz.

Forrás: Getty Images

5. Microsoft

A Bill Gates által alapított amerikai szoftveróriás több mint 180 ezer dolgozót foglalkoztat jelenleg.

Forrás: Shutterstock

4. Peloton

Az internethez csatlakoztatott szobabicikliket és futópadokat gyártó vállalat szolgáltatásának nagy előnye, hogy az emberek otthonaikból is részt tudnak venni edzéseken, ami a pandémia alatt felértékelődött. Jelenleg közel 3300 alkalmazottat foglalkoztatnak az Egyesült Államokban.

Forrás: Peloton

3. Hubspot

A vállalat marketing, értékesítés és ügyfélszolgálat támogató szoftvereket fejleszt, jelenleg közel 3400 dolgozóval.

Forrás: HubSpot

2. RingCentral

Felhő alapú kommunikációs szolgáltatásokat nyújt a kaliforniai vállalat, amely a képzeletbeli dobogó második fokára állhatott fel. Jelenleg mintegy 2300 munkavállalót foglalkoztat.

Forrás: RingCentral

1. Adobe

A felmérés alapján az Adobe dolgozói a legboldogabbak az amerikai cégek között. A Photoshop és a pdf-dokumentumok atyja több mint 22 ezer dolgozóval működik jelenleg.

Az Adobe központja, forrás: Adobe

Érdekes, hogy a top 10-ben nagy súllyal szerepelnek a technológiai vállalatok, különösen a szoftverfejlesztők. Az Adobe a Zoomot taszította le a dobogó legfelső fokáról, a videókonferenciás céget 2019-ben és 2020-ban is a legboldogabb amerikai munkahellyé kiáltotta ki a felmérés, most azonban a kilencedik helyre csúszott vissza. Az Adobe-ról, mint munkahely, több részleg is kedvező véleményt mondott, többek között a marketing, a design, az értékesítés, és a cég mérnökei is. A válaszok alapján támogató környezet és elismerés jellemzi a vállalati kultúrát.

Az Adobe központja, forrás: Adobe

A szoftvercég elmondta, hogy a koronavírus-járvány alatt folyamatosan mérték felmérésekkel a munkavállalók hangulatát, rendszeresek voltak a meetingek és fókuszcsoportokat alakítottak ki, hogy fel tudják mérni a covid-időszak kihívásait és megoldásokat találjanak rájuk. Bevezették a havi cégszintű szabadságolást, további 20 nap fizetett szabadságot kapott évente az, aki közvetlenül érintett járványban, vagy bármilyen más természeti katasztrófában, valamint rugalmas munkaidőbeosztást biztosítottak a munkavállalóknak. Nagy hangsúlyt fektettek a közösségépítésre a bezártság alatt is - kommentálta az eredményeket az Adobe vezetősége.

Kávézó az Adobe központjában, forrás: Adobe

(CNBC)

Címlapkép: Getty Images