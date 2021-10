Amikor egy gyerekkori álom teljesül - Világbajnok kombájnt vezettünk

Lenne kedved kipróbálni egy 12 ezer köbcentis, 500 lóerős, ráadásul igazi világbajnok járművet? Nem lehet nemet mondani egy ilyen felkérésre, főleg, hogy egy kombájnról van szó, aminek a vezetése sokaknak, így nekem is gyerekkori álom, ráadásul élesben, aratás közben tesztelhettünk. Rengeteg kérdésem volt. Mennyire van meleg nyáron a fülkében? Mennyit fogyaszt egy ekkora kombájn? Hogy nem alszik el a gépkezelő a 14 órás műszakban? Mi történik, ha bedarálja a gép a tarlóban hagyott biciklit? Mennyibe kerül egy jól felextrázott gép? Tényleg igaz, hogy a magyar gazdáknak csak az számít, hogy az övék nagyobb legyen, mint a szomszédé? És a kérdések kérdése: ezek a gépek már tényleg maguktól csinálnak mindent? Spoiler az utolsó kérdéshez: még nem egészen.









Kell az erő!

A tesztelt LEXION 6900-as kombájnt egy 12 400 köbcentis, 507 lóerős, soros 6 hengeres, turbós MAN dízelmotor hajtja. Felmerül a kérdés, hogy miért érdemes a legerősebb motorral szerelt kombájnt megvenni, miért nem elég mondjuk a 300 lóerő? Sokszor persze a presztízs számít, a gazdák is büszkék a nagy és erős gépekre, és az is fontos szempont, hogy erősebb legyen, mint a szomszédé, de ész érveket is fel lehet sorakoztatni az 500 lóerő mögé: ha gabonáról beszélünk, és mondjuk az agronómus azt kéri, hogy alacsony tarlót vágjon a gép, mert kell a takarmány az állatoknak, az a művelet alaposan meg tudja terhelni a motort, kell tehát a nagy erő. Ha pedig kukoricáról van szó, ott simán előfordulhatnak hektáronként 16 tonnánál is nagyobb termésátlagok. Hogy a gép bírja a magas és nehéz szár vágását, és fel is tudja dolgozni a növényeket, vagyis morzsolja a kukoricát, a szemeket pedig felhordja a tartályba, ahhoz szintén nagy erő kell. Ráadásul az erősebb gépek nagyobb, akár 10 méternél is szélesebb vágóasztallal is tudnak dolgozni.

A 6900-as modell a 6 ládás modellek közül a legnagyobb, elképesztő betakarítási teljesítménnyel: búzából óránként jellemzően 35-40 tonnát, árpából óránként akár 45-50 tonnát, kukoricából pedig bőven 100 tonna feletti mennyiséget is képes betakarítani egy óra alatt. A tesztelt kombájnnak 13 500 literes volt a tartálya, a gépkezelők szeretik, ha nagy mennyiséget tudnak betakarítani anélkül, hogy sűrűn kellene üríteni a gabonát, ezért, ha kikérik a véleményüket, kérik is a nagyobb tartályt.

A rekord



Az eddigi legnagyobb ládás LEXION kombájnok 30-33 tonna gabona betakarítására voltak képesek óránként. 2019 augusztusában a legújabb modell egy rekordkísérlet keretében bizonyította, hogy negyedével nagyobb az áteresztőképessége az előző szériához képest. A rekordkísérlet célja óránként 40 tonna elérése volt.



A rekordkísérlet nyolc órán át tartott, és este 9 órakor lett vége, a kombájn pedig alaposan túlteljesítette a kitűzött célt, a 320 tonnát 8 óra alatt, a mérleg közel 350 tonnát mutatott, ami közel 44 tonna/órás áteresztőképességet jelent, a 20 százalékos átlagos nedvességtartalom ellenére, ezzel a ládás kombájnok új rekordját állította fel a LEXION 6900, amely a rekordkísérlet alatt hektáronként csak 15,7 liter üzemanyagot fogyasztott, ami tonnánként csupán 1,55 liter.

Bárki elboldogul vele? Nem egészen

A gépkezelők általában 12-14 órás műszakokban dolgoznak, ami reggel 6 órakor kezdődik, jellemzően ekkor történik a gép tisztítása, feltankolása is, és ha már kora reggel száraz a gabona, el is kezdődik az aratás, este pedig addig tart, amíg meg nem jelenik a harmat, ha pedig olyan meleg éjszakák vannak, mint amilyenek az elmúlt hetekben (július), akkor akár éjszaka is folytatják a betakarítást. A kukoricánál más a helyzet, ott gyakorlatilag folyamatos is lehet az aratás, 12 órás műszakokban váltják egymást a gépkezelők.

Régebben minden gépkezelőnek magának kellett beállítani a fontosabb paramétereket, mint a dobfordulat, kosárhézag, alsó és felső rostahézag, szelelőfordulat, ezekkel lehet szabályozni, hogy mennyire hatékonyan, tisztán dolgozik a gép,

az a fontos, hogy a gazdaság agronómusa által megkövetelt tarlómagasság, a szemveszteség, a cséplési minőség optimális legyen.

Olyan nincs, hogy a gép nagy teljesítménnyel, nagy tisztasággal, kis veszteséggel működik, vagy lassan megy a gép, és tisztán takarít be minimális szemveszteséggel, vagy mondjuk ha túlérett a gabona, és egy vihar előtt kell gyorsan betakarítani, akkor a sebesség számít, a veszteség viszont kevésbé. Aratás közben a sebesség, ha gabonáról van szó, jellemzően óránként 3-5 kilométer, kukoricában 8-10 km/h, ahány kultúra, annyi tempó.

Ládás, rotoros vagy hibrid



A cséplőszerkezet szerint beszélhetünk szalmarázóládás, rotoros és hibrid szerkezetű kombájnokról. A szalmarázóládás kombájnok mellett szól a jó szalmaminőség és a lazán lerakott rend, a rotoros kombájnok mellett a magas műszaki szemteljesítmény és a magas valós teljesítmény, a hibrid rendszerek pedig a két típus kedvező tulajdonságait egyesítik. A világon eladott gabonakombájnok nagy része keresztdobos cséplőrendszerű és szalmarázós magkiválasztású, de egyre nagyobb szeletet hasítanak ki a piacból a rotoros, szalmarázó nélküli arató-cséplő gépek, és újabban a hibrid gabonaarató, -cséplő gépek is, amelyek a tangenciális cséplés és az axiális magleválasztás előnyeit egyesítik. Magyarországon az elmúlt évek eladásai alapján a ládás kombájnok vannak túlsúlyban.

Évek alatt összegyűjtött tapasztalatról van szó. Ezeknek a beállításoknak a nagy részét már automatika végzi, a mesterséges intelligenciával megtámogatott rendszer ráadásul folyamatosan alkalmazkodik a külső körülményekhez, és változtatja a beállításokat. Reggel, amikor még harmatos a gabona, de már lehet aratni, a gép választ egy beállítást, amit folyamatosan felülvizsgál, és módosít, ha kisüt a nap, melegszik az idő, szárazabbá válik a gabona, ahhoz más beállítást választ. Így összességében csökkenhet a munkaerő- és anyagköltség, az állásidő, az üzemanyag-fogyasztás és a szemveszteség, de a követő talajmunkálás, tarlóhántás munkaigénye is. Ezzel párhuzamosan javul a betakarított termény minősége, és nem utolsó sorban kisebb stressznek van kitéve a gépkezelő.

Az, hogy a gépkezelő reggel beröffenti a motort, este meg kiszáll belőle, a kettő között pedig hátra dől és zenét hallgat, már csak azért sem igaz, mert egyrészt a sorok végén a fordulók, a menet közbeni tartályürítés és a beállítások folyamatos igazítása figyelmet igényel, de akad bőven nem várt esemény is: előfordulnak a táblán eldobott tárgyak, például fémdarabok vagy komplett biciklik, ezek pedig a cséplőig eljutva komoly károkat tudnak okozni a gépben. Vannak azért védelmi funkciók, a cséplő előtt például van egy kőgyűjtő vályú, amiben találtak már B30-as téglát is. Ha viszont nagyobb, idegen tárgy kerül a cséplőbe, akkor nagy a baj, a kombájnt vissza kell vinni a műhelybe, szét kell szedni, akár 1-2 napra is kieshet a gép a termelésből.

A gépek üzemeltetéséhez, kezeléséhez szükséges alaptudást meg lehet szerezni egy mezőgazdasági szakközépiskolában, de a gyakorlat egészen más világ, igazi tapasztalatokat egy mezőgazdasági cégnél lehet gyűjteni. Ott persze először nem rögtön a legújabb, legjobban felszerelt gépeket lehet vezetni, kezdetben segédvezetőként kezd az ember egy profi gépkezelő mellett, aztán kap egy egyszerűbb gépet, később pedig egyre modernebb, profibb gépeket. Az Axiáltól vett mezőgazdasági gépekhez alapból jár oktatás, amit például a koronavírus-járvány alatt online tartottak, ott a leendő gépkezelők megtanulják, hogy mik az újdonságok azokhoz a gépekhez képest, amiken eddig dolgoztak, és azt is, hogy hogyan lehet igazán hatékonyan dolgozni az új géppel.

Milyen volt vezetni?

Gyerekkori álmom volt kombájnt vezetni, már csak azért is, mert hatalmas a gép, de azért is, mert már gyerek fejjel is nagyon másnak tűnt, mint egy autót irányítani. És az is. A fülkéhez egy létrán keresztül lehet feljutni, bent egy kényelmes fotel vár, az ajtót becsukva az első, ami feltűnik a csend, a szigetelés első osztályú. A második az, hogy a legnagyobb melegben is hűvös van bent, dolgozik a nagy teljesítményű klíma, ez a 12-14 órás műszakok teljesítéséhez alap elvárás, hibás légkondicionálóval szinte nem is dolgoznak a kezelők, ha nem megy a klíma, egyből hívják a szerelőket. A harmadik, ami feltűnik, hogy milyen jól ki lehet látni a fülkéből, amit előre és oldalra gyakorlatilag csak hatalmas üvegtáblák határolnak, és hátrafelé is van egy nagy ablak, arra viszont nyilván nem egy Y fordulónál vagy egy tolatva parkoláskor nézünk ki, az üvegtáblán keresztül a tartályban lévő gabona minősége ellenőrizhető. Erre van kamera is, de egy gyakorlott gépkezelőnek elég hátranéznie ahhoz, hogy lássa, mennyire tiszta a learatott gabona, és ahhoz, hogy javítson a minőségen, a gép melyik paraméterén kell állítania.

Mivel a kombájn haladási sebességét a jobb kéznél található karral állítjuk, kormányozni bal kézzel kell. Autós hasonlattal a kormány durván szervózott, az érzés szintetikus, semmilyen visszajelzést nem ad. Nyilván nem is kell, itt minden a lehető legkönnyebb munkavégzésről, a lehető legnagyobb kényelemről szól. Az első hirtelen gázadás vicces, első alkalommal 10-15-tel menni termőföldön száguldásnak tűnik (olyankor tűnik fel, milyen jó a gép rugózása, nyilván elsősorban a ballonos gumik miatt), a betakarítás 4-5 km/h-s tempója jóval visszafogottabb.

A sebességet gyorsan meg lehet szokni, a több mint 9 méter széles vágóasztalt annál nehezebb. Persze az automatika a fordulók után szépen viszi magától egyenesen a gépet, de ha nekünk kell igazodni a gabonamező széléhez, manuálisan kormányozva, elsőre alaposan meg tud izzasztani. Autóvezetésnél hozzászokunk, hogy már nem azt nézzük, hogy hol van az autó két széle, meddig lógnak ki a visszapillantó tükrök, érzésből vezetünk, gyakorlatilag csak előre nézve. Pont így vezetik a gépkezelők a kombájnokat, majdnem függetlenül attól, milyen széles vágóasztal van a gépen. Kezdőként viszont ez nem ilyen egyszerű. Pont akkor került rám a sor, amikor az árpamezőn már csak egy vágóasztalnyi sáv maradt a szomszédos búzatábla mellett, nekem pedig az volt a feladatom, hogy aktívan kormányozva úgy vigyem a gépet, hogy a vágóasztal csak árpát arasson, de búzát ne, annak se a gazda, se az agronómus nem örül, ha keverednek a betakarított gabonák. Nagyon nem volt egyszerű a feladat, nem is állítom, hogy vonalzót lehetne tenni arra a sorra, amit én arattam le. Szerencsére csak néhány száz méter hosszú volt az árpatábla, utána újra lehetett bekapcsolt automatikával közlekedni.

A mezőgazdasági gépek is egyre takarékosabbak

A tesztelt kombájn üzemanyagtartálya 950 literes, amire szükség is van, mert egy műszakban 200-400 liter prémium gázolajat simán elhasználnak, nagy terhelés mellett is 1,5-2 napig kitart egy tank üzemanyag, amit jellemzően a műszakok között a telephelyen töltenek a kombájnokba, de ha az aratás a telephelytől messzebb történik, akkor kint a termőföldön, egy tartálykocsiból töltik meg a gépeket. A kombájnoknál hektáronkénti fogyasztásról szoktak beszélni, persze ez is sok tényezőtől függ, de búzánál, árpánál a gyakorlatban hektáronként 13 literes fogyasztás jön ki, kukoricánál magasabb a fogyasztás, akár 20 liter fölötti is lehet, mert ott a motor folyamatosan le van terhelve.

Egyébként ahogy a személyautóknál, úgy a mezőgazdasági gépeknél is látszik az, hogy az elmúlt évtizedekben csökkent a fogyasztásuk, vagy máshogy kifejezve egyre hatékonyabbá váltak. A tesztelt kombájn automatikája képes belenyúlni a motorvezérlésbe, és ha azt észleli, hogy a gabona típusa, a talaj vagy a terepviszonyok miatt nincs szükség a maximális teljesítményre, vagy éppen nincs igény szecskázásra, vagy rendre rakásra, amik szintén teljesítményt vinnének el, akkor nem fecskendez be annyi gázolajat, így végső soron üzemanyagot takarít meg. A hatékonyságot jól mutatja, hogy egy tonna búza betakarításához csupán 1,5 liter körüli üzemanyagot fogyaszt a kombájn.

Nyilván nem az üzemanyag a kizárólagos költség, ezek a kombájnok rendkívül üzembiztosan működnek, de a kopó alkatrészek definíció szerint itt is kopnak, főleg ott, ahol a betakarított növények súrlódnak a gép alkatrészeihez, például a cséplődobhoz, a dobkosárhoz vagy a magfelhordóhoz. Szezonon belül azonban nem jellemző ezeknek a cseréje, a cséplőhöz elég 5 évente hozzányúlni, persze minden évben ellenőrzik az alkatrészeket, csapágyakat.

Gazdagon fel lehet extrázni

A tesztelt LEXION 6900 alapára nagyjából nettó 120 millió forint, ha kérjük azokat az extrákat, amik a gépkezelő kényelméhez, a hatékonyabb betakarításhoz és a sokoldalúbb felhasználáshoz hozzájárulnak, akkor 180 millió forint közelébe érkezünk meg, ha pedig minden földi jót szeretnénk a gépbe, akkor 220 millió forint fölé is benézhet az ár.

Hogy mivel érdemes felextrázni? Egy jó gépkezelővel megvagyunk a Cemos kezelőtámogató rendszerek nélkül is, de azért, hogy a gépből kihozzuk a lehető legtöbbet, és a gépkezelő is kisebb stressznek legyen kitéve, érdemes kérni a támogató funkciókat.

Ezen kívül van még vezetéstámogató asszisztens is, ami hasonló a sávfigyelő- és -tartó automatikához az autókban, egy kamerarendszer beállítástól függően a vágóasztal jobb, középső vagy bal oldalát figyeli, és ahhoz igazítja az automata kormányzást.

Ha a terepviszonyok megkövetelik, kérhetünk összkerékhajtás és differenciálzárat, de akár 3D rostát is, ami akkor nagy előny, ha dombos körülmények között dolgozik a gép. A speciális rosta kiegyenlíti a lejtést, így kevesebb lesz a veszteség, és még a teljesítmény is megmarad.

Szintén részben a gépkezelő kényelmét, de a gép hosszú élettartamát is szolgálja a központi zsírzó, amelyik gépbe ezt kérik, ott a műszakok közötti karbantartásnál ezzel nem kell foglalkozni, amelyiknél viszont ez hiányzik, ott manuálisan végzik a megfelelő alkatrészek zsírzását.

Ha már kényelem: komoly audiorendszer is kérhető a fülkébe, de sok gépkezelő nem szeret menet közben zenét hallgatni, inkább a motor és a cséplő hangját figyelik, hogy tudják, minden rendben van-e a géppel.

És ha már a fülkénél tartunk, 3 különböző ülés közül lehet választani, de a fejtámla nélküli alap ülésnek nagyjából az az üzenete, hogy eszedbe ne jusson, az optimális a középső szint: fűtéssel, hűtéssel, a csúcs pedig a szintén hűtött-fűtött bőr ülés, ami hozza a prémium minőséget, de nem a legpraktikusabb.

Címlapkép: Portfolio