Folytatódik a benzindráma, szerdán újabb csúcs dől a magyar kutakon

Szerdán változik az üzemanyagok ára a hazai kutakon, a holtankoljak.hu információi szerint a benzin ára 6 százalékkal emelkedik, míg a gázolaj literenkénti átlagára is 8 forinttal nő. Ez egyrészt új csúcsot fog jelenteni mindkét üzemanyagtípus számára, ráadásul a gázolaj átlépi az 500 forintos lélektani határt is.

Legutoljára október 8-án, azaz múlt pénteken változtak az üzemanyagárak itthon, a benzin és a gázolaj literenkénti átlagára is 9 forinttal nőtt, így előbbi 482 forintra, utóbbi pedig 493 forintra került.

Szerdán, azaz október 13-án változik az üzemanyagok ára a holtankoljak.hu információi szerint.

A 95-ös benzin literenkénti átlagára 6 forinttal 488 forintra nő.

A gázolaj literenkénti átlagára 8 forinttal 501 forintra emelkedik.

Ezzel a benzin és a gázolaj literenkénti átlagára is új történelmi csúcsra kerül, hiszen a múlt péntek jelentette a legutóbbi csúcsdöntést, azonban mindkét üzemanyagtípus tovább drágul szerdától.

Az üzemanyagok drágulása mögött elsősorban az olajár emelkedése áll, a Brent típus hordónként már 84,5 dollár közelében áll, ami 3 éves csúcsnak számít. Az emelkedés több tényezőnek is betudható, többek között a szűkösebb kínálatnak és az alacsonyabb tartalékoknak, illetve annak, hogy jelentősen nőtt a gáz ára is, amely így elindított egy gáz-olaj cserét is. Emellett szintén kedvezőtlen, hogy a forint gyengül a dollárral szemben, amely szintén fölfelé hajtja az árakat.

