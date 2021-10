BoE: A kriptovaluták 2008-hoz hasonló válságot idézhetnek elő

A Bank of England pénzügyi stabilitásért felelős helyettes kormányzója, Jon Cunliffe arra figyelmeztetett, hogy a kriptovaluták globális pénzügyi válságot idézhetnek elő, ha nem vezetnek be szigorú szabályozást - adta hírül a CNBC

Egy szerdai beszédében Cunliffe a kriptoeszközök piacának növekedési ütemét - amely az öt évvel ezelőtti 16 milliárd dollárról mára 2300 milliárd dollárra nőtt - a 2008-as 1200 milliárd dolláros másodlagos jelzálogpiachoz hasonlította.

Amikor valami a pénzügyi rendszerben nagyon gyorsan növekszik, és ezt nagyrészt szabályozatlan területen teszi, akkor a pénzügyi stabilitási hatóságoknak ezt észre kell venniük

- mondta.

Cunliffe elismerte, hogy a kormányoknak és a szabályozóknak óvatosnak kell lenniük, hogy ne reagálják túl, és ne minősítsék "veszélyesnek" az új megközelítéseket pusztán azért, mert azok mások, és azt is megjegyezte, hogy a kriptotechnológiák "radikális javulást" ígérnek a pénzügyi szolgáltatások terén.

Ugyanakkor azt állította, hogy bár a pénzügyi stabilitási kockázatok egyelőre korlátozottak, a kriptoeszközök jelenlegi alkalmazásai pénzügyi stabilitási aggályokat vetnek fel, mivel a többségüknek "nincs belső értéke, és érzékenyek a nagyobb árfolyam-korrekciókra".

A Bitcoin és az ethereum, a két legnagyobb kriptovaluta értéke az év elején több mint 30 százalékot zuhant, mielőtt visszapattantak volna, és létrehozásuk óta rendkívül volatilisnek bizonyultak. Az árfolyamok számos külső kiváltó tényezőre érzékenyek, a Tesla vezérigazgatójának, Elon Musknak a megjegyzéseitől kezdve a kínai kormány szigorításáig.

A kriptovilág kezd kapcsolódni a hagyományos pénzügyi rendszerhez, és látjuk a tőkeáttételes szereplők megjelenését. Ami döntő fontosságú, hogy ez nagyrészt szabályozatlan térben történik

- mondta Cunliffe.

Cunliffe megjegyzései a Bank of England kormányzójának, Andrew Bailey-nek a májusi gondolatait ismétlik, aki arra figyelmeztetett, hogy a kriptopénz-befektetőknek fel kell készülniük arra, hogy az eszközök "belső értékének" hiánya miatt elveszíthetik az összes pénzüket. Az Egyesült Királyság pénzügyi magatartási hatósága (Financial Conduct Authority) szintén figyelmeztetett a kriptobefektetések kockázatosságára.

Cunliffe szerint a pénzügyi stabilitást fenyegető kockázat gyorsan növekedhet, ha a piac továbbra is ilyen ütemben bővül, de e kockázatok mértékét a szabályozó hatóságok és a kormányok reakciójának gyorsasága fogja meghatározni.

A bitcoin árfolyama az elmúlt öt évben csaknem 30 alkalommal esett legalább 10 százalékot egyetlen nap alatt - mutatott rá -, a legdurvább ilyen eset a Seychelle-szigeteki székhelyű BitMEX bitcoin- és kriptopénz-tőzsdén történt kiber-incidens után bekövetkezett közel 40 százalékos esés volt.

Az előretekintő kérdés az, hogy mi lehet az eredménye az ilyen eseményeknek, ha ezek a kriptoeszközök továbbra is ilyen mértékben növekednek, és ha továbbra is egyre jobban integrálódnak a hagyományos pénzügyi szektorba, valamint ha a befektetési stratégiák a továbbiakban is egyre összetettebbé válnak

- tette hozzá.

Cunliffe szerint elsősorban az pénzügyi rendszerrel való összekapcsoltságtól és a tőkeáttételtől függ, hogy a rendszer képes-e elviselni a nagyobb árfolyam-korrekciókat, fájdalmas veszteségeket okozva egyes befektetőknek, de elkerülve a reálgazdaságra gyakorolt tovagyűrűző hatást.

Cunliffe szerint mindkét fenti tényező jelen volt a 2008 előtti másodlagos jelzáloghitel-piacon, ami lehetővé tette a globális gazdaságot végül térdre kényszerítő tovagyűrűző hatásokat, és mindkettő egyre inkább előtérbe kerül a kriptopiacon is. Szerinte a hatóságokon múlik majd, hogy kezeljék ezt a növekvő kockázatot, és biztosítsák, hogy a rendszer ellenálló legyen a nagyobb korrekciókkal szemben.

Bár a kriptopénzügyek újszerű módon működnek, a jól megtervezett szabványok és szabályozás lehetővé teheti és lehetővé kell tennie, hogy a kriptovilágban is úgy kezeljék a kockázatokat, ahogyan a hagyományos pénzvilágban kezelik azokat

- mondta Cunliffe.

A világ számos szabályozó hatósága megkezdte a munkát egy olyan közpolitikai keretrendszer létrehozására, amelyen keresztül kezelni lehet a kriptoeszközök exponenciális növekedését, de Cunliffe szerint ezt sürgősen folytatni kell.

