Hamarosan életbe lép a kínai GDPR

November 1-jén lép hatályba Kínában a személyes adatok védelméről szóló törvény (jellemző angol rövidítéssel PIPL – Personal Information Protection Law). Bár a törvény első pillantásra a GDPR kínai megfelelőjének tűnhet, mégsem szabad elfelejtenünk azokat a koncepcionális különbségeket, amelyek az európai és kínai adatvédelmi megközelítés között feszülnek. Ezekre hívják fel a figyelmet a többek között pekingi, sanghaji és budapesti irodával is rendelkező Taylor Wessing nemzetközi ügyvédi iroda szakértői, akik szerint a törvény kétségkívül komoly hatással lesz valamennyi Kínával üzleti kapcsolatban álló nemzetközi cégre.

Korunk kétséget kizáróan legmodernebb és legmeghatározóbb adatvédelmi jogszabálya a GDPR. Ennek fényében nem meglepő, hogy a világ számos tech óriását és a világ népességének meghatározó százalékát magáénak tudó Kína a GDPR szabályozási koncepcióját vette alapul első átfogó adatvédelmi törvényének megalkotásakor.

A GDPR rendelkezéseire emlékeztető PIPL szabályok mögül ugyanakkor felsejlik a Kínai állam nemzetbiztonsági és adatlokalizációs igényének fölénye az európai megközelítésben primátust élvező természetes személyek adatainak védelmével szemben.

Fontos kiemelni, hogy a PIPL a GDPR-hoz hasonlóan extraterritoriális (határon átnyúló) hatállyal rendelkezik, így annak szabályai kötelezőek valamennyi olyan Kínán kívüli adatkezelőre nézve is, akiknél az adatkezelés célja a kínai polgárok részére áruk és szolgáltatások nyújtása vagy természetes személyek Kínán belüli tevékenységének az elemzése, profilozása. Ugyanakkor a PIPL szabályozási megoldása sajátos kínai színezetet ölt: egy sejtelmes tartalmú további kiegészítéssel a PIPL hatálya tovább is nyúlhat egyes törvényben/közigazgatási rendelkezésekben rögzített „egyéb körülmények” esetén is. Ez megteremti a lehetőségét annak, hogy a Kínai állam adott esetben önkényesen további esetkörökre is kiterjeszthesse a PIPL alkalmazását, amely bizonytalan környezetet eredményez a Kínával nemzetközi kapcsolatokat ápoló külföldi cégek részére.

Hasonlóképpen aggasztó, hogy a GDPR eleve rendkívül magas bírságolási rátáját is felülmúlja a kínai rezsim. Míg a GDPR az előző évi árbevétel 2%, illetve 4% mértékű bírságolási mértékkel operál, addig a PIPL 50.000.000 kínai jüanig (kb. 7.700.000 dollár) vagy a vállalat előző évi forgalmának 5%-áig terjedő adatvédelmi bírság kiszabására ad lehetőséget

– figyelmeztet Dr. Kopasz János, a Taylor Wessing adatvédelmi szakértője.

Nem egyszerűsíti az adatkezelők helyzetét az a körülmény sem, hogy az adatkezelés jogalapjainál a hozzájárulás dominál.

Míg a GDPR a korábbi hozzájárulás központúság helyett egyre inkább a több, alternatív jogalap, így például a jogos érdek alkalmazhatósága irányába mozdult el, addig a kínai PIPL nem is ismeri a jogos érdeken alapuló adatkezelés fogalmát

