Elszálló gázár: megszünteti az E.ON a lakossági versenypiaci gázszerződéseit, lépnie kell az ügyfeleknek

Az E.ON Energiamegoldások Kft. 2021. november 30-ai határidővel megszünteti lakossági földgáz-versenypiaci szerződéseit, így az érintett háztartásoknak legkésőbb december 1-ig új szerződést kell kötnie a felhasználási helyen működési engedéllyel rendelkező egyetemes szolgáltatóval, vagy egy másik földgáz-kereskedővel, különben kikapcsolhatják a gázt és leszerelhetik a gázórákat – derül ki a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) közleményéből.

A MEKH a közleményében azt rögzíti, hogy az E.ON Energiamegoldások Kft. a Hivatallal egyeztetett módon megkezdte az érintett felhasználók részletes tájékoztatását a szolgáltatóváltással kapcsolatos teendőkről. Emellett a lakosság figyelmébe ajánlja a jelenleg működési engedéllyel rendelkező egyetemes szolgáltatókat és földgáz kereskedőket, illetve figyelmezteti az érintetteket arra, hogy mindenképpen lépjenek legkésőbb december 1-ig, különben

a hatályos jogszabályok alapján a területileg illetékes elosztó a földgáz ellátást szüneteltetheti vagy megszüntetheti, és a fogyasztásmérőt leszerelheti.

Arról nem szól a közlemény, hogy mi lehet az oka az E.ON által nyújtott szolgáltatási szerződések megszűnésének és az ebből eredő kényszerű szolgáltatás váltásnak. Nagy valószínűséggel az elszálló világpiaci árakkal függ össze a fejlemény, amely miatt a cég már jóval drágábban kaphatja a gázt, mint ahogy azt a korábban a kötött versenypiaci szerződések keretében értékesítheti a lakossági ügyfeleknek, ezért inkább felmondja a szerződéseket tarifaváltozásra hivatkozva.

A MEKH közleménye végén utalnak rá, hogy

konkrétan az E.ON Gáz Plusz nevű szerződéses rendszerről van szó, az abban érintetteknek kell tehát csak lépnie.

Amint azt a Népszava megjegyzi, ezt a szolgáltatást mintegy 4 évvel ezelőtt indította el a nagyobb fogyasztású családok számára a cég, és akkoriban 5%-kal alávágott az állam által meghatározott lakossági gázárnak, így még a politika indulatát is kiváltotta. Azóta azonban a fixált rezsiárak mellett is emelkedő piaci gázárak miatt valószínűleg egyre több szerződést mondhatott fel a cég a tarifaváltozásra hivatkozva és így egyre kevesebb ügyfele lehetett. A lap szerint most már csak csekély számú lakossági ügyfelet érinthet a fenti fejlemény.

