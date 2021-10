Művészet, amit a Tesla csinál: mindeki ismeri őket, pedig semmit nem költenek reklámra

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A Teslát talán senkinek sem kell bemutatni, és a név hallatán feltehetően mindekinek a cég elektromos autói jutnak eszébe, amik még önvezetésre is képesek (egy bizonyos fokig), arról már nem is beszélve, hogy a világ egyik leggazdagabb és legismertebb embere, Elon Musk áll a cég élén. A világ legértékesebb autógyártója úgy jutott el erre az ismertségi szintre, hogy egy centet sem költ marketingre, pedig ha belegondolunk, azért az autógyártóktól egyáltalán nem idegenek a reklámok. Kétségtelen, hogy a Tesla valamint nagyon is jól csinál, hiszen marketingkiadások nélkül közel négyszeresére nőtt a cég brandértéke tavaly óta, amivel a Kantar BrandZ szerint a leggyorsabban növekvő márka volt a világon.