Hackerek vették célba a globális ellátási láncot, többször is sikerrel járhattak

A Microsoft ügyfélbiztonságért felelős igazgatója szerint a Nobelium nevű hackercsoport áll a globális IT-ellátási láncot ért támadások mögött, a módszereik pedig ugyanazok, mint a legutóbb: a hackerek adathalász technikákat alkalmaznak, hogy megkaparintsák a felhasználók jelszavait.

140 technológiai szolgáltató és viszonteladó került a támadók célkeresztjébe, és a Microsoft szerint 14 esetében sikerrel is járhattak.

A Microsoft kiberbiztonsági szakértői szerint azok az orosz hackerek, akik már az amerikai kormány és számos magáncég ellen is indítottak támadást, most a globális IT-ellátási láncokat vették célba. A hackerek a SolarWinds elleni támadás kapcsán váltak hírhedté, aminek az eredményeképp a Microsoft és néhány kormányszerv érzékeny adatai is veszélybe kerültek.

A Nobelium célja, hogy hozzáférjen az IT-cégek felhasználói bázisához a technológiai beszállítókon keresztül. A hacker-tevékenység az amerikai kormány szerint Oroszország akciója, hogy az IT-ellátási láncokon keresztül kiterjessze a megfigyelői tevékenységét.

Az orosz elnöki hivatal szóvivője visszautasította a vádakat. Szerinte elsősorban nem az oroszokat kellene hibáztatni azért, mert az amerikaik nem tudják elhárítani a kibertámadásokat.

(CNBC)

Címlapkép forrása: Getty Images