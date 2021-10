A Pfizer vezérigazgatója szerint a vállalat 4 milliárd adag vakcinát fog előállítani 2022-ben

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A globális járványhelyzet miatt a vakcinagyártókra jelentős nyomás nehezedik, és a Pfizer már lépett is, hiszen az idei évre tervezett mennyiséget is megemelte, jövőre pedig 4 milliárd adagot tervez gyártani a koronavírus elleni oltásából. Mindeközben továbbra is vita folyik arról, hogy például az Egyesült Államokban a vakcinákat emlékeztető oltásként használják, miközben a szegényebb országokba nem jut elegendő vakcina.