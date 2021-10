Ilyen is rég volt, a JP Morgan hirtelen optimista lett a bitcoinra

Az első amerikai bitcoin ETF, a BITO elindítása, még ha határidős ügyleteken is alapul, hét év várakozásának gyümölcse volt a bitcoin bullok számára, és bizony nem is okozott csalódást: a kiszivárgott és a tényleges hírek új történelmi csúcsra, 66 000 dollár fölé repítették a kriptopénz árfolyamát.

A bitcoin árfolyamára gyakorolt egyértelmű pozitív hatás ellenére azonban - amely a júliusi mélypontról több mint kétszeresére emelkedett - nem mindenki egyöntetűen optimista az első bitcoin ETF hatásait illetően.

Ahogy Nick Panigirtzoglou, a JPM munkatársa írja a legújabb elemzésében, "az optimisták úgy tekintenek erre az ETF-re, mint egy új befektetési eszközre, amely megnyitja az utat a friss tőke számára a bitcoin piacára való belépéshez". Ezzel szemben a pesszimisták "úgy tekintenek az új ETF-re, mint a bitcoin befektetési eszközök - köztük az amerikai GBTC; a Kanadában tavaly február óta jegyzett ETF-ek, amelyek már az amerikai befektetők számára is elérhetőek; a szabályozott (CME) és nem szabályozott (offshore) határidős ügyletek; valamint rengeteg közvetlen befektetési lehetőség digitális pénztárcák segítségével a Coinbase, Square, Paypal, Robinhood révén - már így is zsúfolt választékának kiegészítőjére".

A JPM a maga részéről a szkeptikusok táborába tartozik. A legnagyobb amerikai bank 2021-ben egymás után adta ki pesszimista elemzéseket a kriptovalutáról.

A JPMorgan kvantitatív elemzője szerint a BITO bevezetése önmagában nem fog jelentősen több friss tőkét hozni a bitcoin piacára, mivel "a bitcoin befektetőinek már most is rengeteg választási lehetősége van. Ha a Purpose Bitcoin ETF (BTCC) tavaly februári elindítása irányadó, akkor a BITO-val kapcsolatos kezdeti hype egy hét után lecsillapodhat – ahogy az a következő ábrán látszik.

Ha azt nézzük, hogy a JPM eddigi pesszimista előrejelzései mennyire működtek, akkor érdemes lehet fenntartásokkal kezelni a fenti feltételezést. Ha árnyaltabb képet szeretnénk kapni a bitcoin ETF-ről, akkor a Bloomberg házon belüli ETF-szakértőjét, Eric Balchunas véleményét is érdemes figyelembe venni, aki rámutat arra, hogy egyértelműen példátlan és növekvő kereslet mutatkozik a kripto ETF-ek iránt (csak elképzelni lehet, mi fog történni, ha az SEC zöld utat ad egy olyan ETF-nek, amely a spot bitcoinon alapul, nem pedig határidős ügyleteken).

Ahogy Balchunas csütörtökön rámutatott, a BITO már a teljes bitcoin határidős pozíciólimit 2/3-át felhasználta, már csak körülbelül 1700 kontraktus (600 millió dollár) maradt.

