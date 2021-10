Míg a BUX iránytalanul sodródik ma, az amerikai tőzsdék újabb csúcsot döntöttek

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Új történelmi csúcson zárták a hétfői kereskedést az irányadó amerikai indexek és úgy tűnik, a jó hangulat még ma is kitart, az ázsiai részvénypiacok többsége emelkedett hajnalban, Nyugat-Európában is jelentősebb pluszban állnak az indexek és erősödéssel nyitották a keddi kereskedést is az amerikai piacok. Makroadatok tekintetében csendes lesz a kedd, viszont igazán beindul a negyedéves vállalati jelentési szezon, olyan óriásvállalatok teszik ma közzé a negyedéves számaikat, mint a Google anyavállalata, az Alphabet, a Microsoft, vagy a GE.