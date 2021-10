A növekedés nem cél, hanem elkerülhetetlen elem a vállalatoknál

Jobbágy Dénes, a Széchenyi Alapok elnök-vezérigazgatója a növekedési stratégiák finanszírozásáról és a növekedési kényszerről beszélgetett Hegedűs Évával (Gránit Bank), Horváth Lászlóval, (LAC Holding), Moldován Andrással, (Animalsoft) és Székely Gáborral (Autowallis) az idei BÉT50 konferencián.

A Gránit Bank 2010-ben kezdte meg működését, gyakorlatilag egy zöldmezős bankként. A subprime válság mélypontján indult a bank, sokan furcsállták akkor, de a döntés utólag helyesnek bizonyult – mondta el Hegedűs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója. A bank stratégiájának egyik pillére a konzervatív hitelezési gyakorlat, ami a kkv-k felső szegmensére fókuszált. Emellett a digitalizáció, ma már elkezdődött a digitális platformon elindítható hitelezés, ilyenre még nem volt példa Magyarországon. Az innovatív megoldások, a digitális csatornákon történő ügyfélakvirálás bebizonyította, hogy ez az üzleti modell gyors növekedést tud biztosítani – tette hozzá Hegedűs Éva.

Horváth László elmondta, hogy mindig azt gondolta, hogy vasútvállalatok kell építeni, mert Magyarországnak a geopolitikai, földrajzi helyzetéből fakadóan nagy előnye van. Rögtön nemzetközivé próbált válni a vállalat, a Záhony-kínai vonal, a Selyemút középső szakaszának kiépítéséért felelnek most. A növekedés egyrészt banki hitelből történik, másrészt a magyar állam megjelent mögötte, ami Kína szemében sokat számít. A járvány alatt leálltak a gyárak, a szállítások megtorpantak, most kezdjük érezni a visszarendeződést – mondta el a kilátásokkal kapcsolatban Horváth László.

Az Autowallis tőzsdei bevezetése 2019 februárjában történt meg.

A tőzsdén jó történetek kellenek, megbízható kibocsátók, anélkül nem tud működni a tőkepiac

– mondta el Székely Gábor. Minden kitűzött lépést megtett a cég, a BUX-ba kerülés, a prémium kategória, a lakossági kibocsátás, mind megvalósult. Az Autowallis befektetési igazgatója a ma lezárult részvényjegyzéssel kapcsolatban elmondta, hogy brutális keresletet tapasztaltak a hazai lakossági befektetők oldaláról, jövő héten jön az intézményi jegyzés.

Moldován András elmondta, hogy nagyban sújtotta a sertéságazatot a pandémia, túltermelési válság keletkezett az éttermek bezárása, a turisták elmaradása miatt és ott van a sertéspestis problémája is. Mindenki arra számított, hogy a visszaesés után árnövekedés lesz, de ezzel szemben a sertés ára mélyponton van. Túltermelési válság van a kínai piac miatt, most történik az egész ágazat újragondolása. Kockázati tőkebefektetéssel szerzett friss tőkét az Animalsoft, a Széchenyi Alapkezelő szállt be, a pénzből egy olyan szoftvert fejlesztett a vállalat, amivel a világpiacra ki tud lépni. Az állattartásnak is van digitális kompetenciája, a világ érdeklődő ez iránt.

Moldován András elmondta, hogy a tőzsdei bevezetésre a cél, 2025-ben az Animalsoftot szeretné a tőzsdén látni.

A világban már keresik a szoftver disztribútorait. Aki nem költ innovációra, az lemarad, az holnap az a vállalat lesz, aki vereséget szenvedett, akit holnapután pedig felvásárolnak.

A növekedés nem cél, hanem elkerülhetetlen elem.

A kockázati tőkének megvan a helye, hiszen az innováció lételeme a kísérletezgetés, végül mindig meg lehet találni a gyémántot, a 100-ból vagy 1000-ből az egy csoda kárpótolni fog - tette hozzá az élelmiszeripari techcég befektetője.

A növekedés szükségességével kapcsolatban Hegedűs Éva elmondta, hogy a fenntartható növekedés a cél, ehhez egy komplex stratégia kell, ez a kulcsszó.

Horváth László szerint tudni kell megállni pihenni is, nem feltétlenül egy lineáris felfelé mutató nyíl a növekedés, időnként akár vissza is kell venni a lendületből, mert a stratégiát nem szabad szem elől téveszteni.

Székely Gábor a növekedést fenntartható módon képzeli el az Autowallisnál, a növekedés elkerülhetetlen, szeretnének a közép-keleti-európai régió integrátorai lenni, ez növekedéssel jár – mondta el az Autowallis befektetési igazgatója.