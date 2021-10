Emelkedés az amerikai tőzsdéken, kilőtt a Ford

A BUX index ma az alulteljesítők közé tartozik, 0,9 százalékot esett.

A benchmark esése a két legnagyobb súlyú papír, az OTP és a Mol gyenge teljesítményével magyarázható. Az OTP 1,3 százalékot esett, amiben részben szerepet játszhat az is, hogy egyrészt a nemzetközi befektetői hangulat is mérsékelten romlott az elmúlt órákban, és az is, hogy a magyarországi járványhelyzet is romlott, amire már a kormány is reagált.

A Mol árfolyama 1,6 százalékkal került lejjebb. Az esésben szerepet játszik az olajár esése, de egyébként a teljes szektorban rossz a hangulat, esett a Shell, az Eni és az OMV árfolyama is, a Mol ebben a mezőnyben felülteljesítő. A Mol árfolyamára az is negatívan hathat, hogy Gulyás Gergely ma a meredeken emelkedő üzemanyagárakkal kapcsolatban elmondta, hogy keresik a lehetőségeket, amelyek akár nagyobb mértékű csökkentést is lehetővé tesznek. Utalt arra, hogy a jövedéki adó csökkenésén és a befagyasztáson kell gondolkodni.