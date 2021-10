Miért jó a tőzsdén lenni? - Már nem csak a nagyvállalatoknak lehetőség

Nagy Péter Gábor a BÉT igazgatója Tibor Dáviddal, a Masterplast elnökével, Katona Bencével a Hiventures vezérigazgatójával, Vitkovics Péterrel, a Megakrán és a DM-Ker felügyelőbizottsági elnökével és Paulovits Mártonnal, az EY tanácsadójával beszélgetett a nyilvános piacra lépésről és az életről a tőzsdén.

A 300 cégnél jóval több céget tart tőzsdeképesnek ma Magyarországon a BÉT. A Mentor program keretében anyagi támogatást ad a tőzsde, a Nomad egy kijelölt tanácsadórendszert ad, az XTend piacra pedig a kkv-knak egyszerűbb piacra lépést biztosít, hiszen könnyebb, gyorsabb bekerülni, mint a főpiacra, elég egy információs dokumentumot benyújtani és nincsenek számszerű kritériumok, nem kell az IFRS-nek megfelelni – mondta el Nagy Péter Gábor. Hét listázott cég van jelenleg az XTend piacon, a Megakrán, a Cyberg, a GOPD, a DMKer, a Gloster, az OXO és a NAP, közülük öten komoly tőkét tudtak bevonni még a piacra lépést megelőzően, 600millió-1,2 milliárd forint közötti összeget.

Stratégiai döntés, hogy valaki merje választani a tőkepiacot

– mondta el Paulovits Márton, az EY tanácsadója a tőzsdére lépéssel kapcsolatban.

Tibor Dávid, a Masterplast elnöke elmondta, hogy a következő években egyrészt azért lehet fontos a tőzsde a vállalatok számára, mert nagyon sokat tesz a tőzsde azért, hogy meg lehessen jelenni kisebb vállalati méretben is, másrészt a banki környezet, az inflációs környezet vonzóbbá fogja tenni a tőkepiaci finanszírozást. A jövőben, egy magasabb kamatkörnyezetben hiába vannak támogatott eszközök, vonzóbb lehet egy tőkeoldali finanszírozás, akár a tőzsde, akár kockázati tőke. A Masterplastnál a tőzsde mindig is vízió volt, már akkor is, amikor garázscégként elindult.

A tőzsde nagyobb anyagi szabadságot jelent a tulajdonosoknak, és ezzel el lehet jutni egy elitklubba.

Katona Bence, a Hiventures vezérigazgatója elmondta, hogy több tőzsdeképes vállalat is van a portfolióban, érdemes kiemelni a techcégeket, a szektorban komoly IPO-kat lehetett látni a nemzetközi piacokon. De vannak hagyományos, családi kkv-k a portfólióban és olyan magyar vállalatok, ahol komoly vízióval rendelkező, tulajdonostól akár független menedzsment állt fel. Mindenhol mások a motivációk. Startupoknál, techcégeknél a tőzsdei kilépés valós és napi szinten gyakori esete annak, hogy hogyan vonnak be friss tőkét, vagy a befektetők hogyan tudnak kilépni. A tőzsde komoly lehetőség mind az alapítóknak, mind a munkavállalóknak, hogy részesedjenek a cég sikereiből, a befektetőknek pedig jó lehetőséget jelent, hogy kiszálljanak.

A tőzsde nem cél, hanem eszköz, azoknak a vállalatoknak, akiknek hosszú távú vízióik, stratégiájuk van – mondta el Vitkovics Péter, a Megakrán és a DM-Ker felügyelőbizottsági elnöke. A tőkepiac folyamatosan méri a teljesítményt, a versenyszellem beépül a mindennapi vállalati működésbe. A tőzsde a növekedés útján az egyik jó eszköz lehet.

Paulovits Márton szerint a tőzsdére lépéshez kell egy elkötelezettség a tulajdonos részéről. De az olyan pozitív növekedési példák, mint a Masterplast, vagy a Gloster, nem biztos, hogy zártkörű társaságként meg tudtak volna születni.

A címlapkép forrása: BÉT