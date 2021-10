Nem tud lendületet venni Amerika, a techszektor tehet róla

Emelkedéssel zártak a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones árfolyama 0,7 százalék pluszban zárt, a S&P 500 árfolyama 1 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq árfolyama 1,2 százalékkal került feljebb. Ezzel az S&P 500 és a Nasdaq is új történelmi csúcson fejezete be a napot, miután a kedvező hangulatot fűtötték a kedvező vállalati gyorsjelentések.

Az ázsiai tőzsdéken vegyes, de inkább negatív mozgásokat láttunk, Nikkei árfolyama 0,1 százalékot emelkedett, míg a sanghaji tőzsde 0,5 százalékkal került feljebb, a hongkongi index pedig 0,6 százalékot erősödött. Ázsia más részein kedvezőtlen hangulat uralkodott, a dél-koreai Kospi 1,2 százalékkal került lejjebb, míg az ausztrál tőzsde 1,4 esett.

Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,81 százalékkal kerülhet lejjebb, a CAC 0,52 százalékot eshet, a FTSE 0,87 százalék mínuszban nyithat.

Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, miután az Apple és az Amazon a vártnál gyengébb gyorsjelentést tett közzé. A határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,23 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,51 százalékot eshet, a Nasdaq 0,81 százalékot gyengülhet.

Mi várható makro fronton?

Idehaza az augusztusi kereseti adatok válnak nyilvánossá, Európában pedig egymás után érkeznek a növekedési adatok: előbb a francia, majd a német, utána az olasz, végül pedig a teljes valutaövezet harmadik negyedéves GDP-adatának előzetes becslését is megismerjük. Az eurózónában is lassulást várnak az elemzők: az 1,9%-os konszenzus elmarad a második negyedév 2,2%-os negyedéves növekedésétől. A GDP-adattal nincs vége a hétnek, két olyan közlés is érkezik, amelyek egyenként is jelentős piacbefolyásoló hatással bírnak. Előbb az euróövezet októberi inflációs adatát ismerjük meg (ennek van kisebb jelentősége, az EKB ugyanis december előtt biztosan nem jelent be semmit), majd a Fed által árgus szemekkel figyelt személyes fogyasztási árindex érkezik. A Fed kamatmeghatározó testülete, a Nyíltpiaci Bizottság még az EKB kormányzótanácsánál is megosztottabb, a vártnál magasabb infláció erősítheti a szigorításpárti hangokat a jövő heti ülésen, így akár már november 3-án bejelentheti a Fed az eszközvásárlási program kivezetését, amelynek jelentős pénzpiaci és reálgazdasági hatásai lehetnek.

2021. október 25-31. makronaptár Magyar makrogazdaság október 26. kedd 11:30 ÁKK 3 hónapos dkj aukció október 26. kedd 13:00 MNB Kötvényvásárlási aukció október 28. csütörtök 9:00 KSH Munkanélküliség szept. október 29. péntek 9:00 KSH Keresetek aug. október 29. péntek 9:00 KSH Népmozgalom szept. Nemzetközi makrogazdaság október 25. hétfő 10:00 Németo. Ifo-index okt. október 26. kedd 10:00 EU EKB hitelezési felmérés október 26. kedd 16:00 USA Újlakás-eladások szept. október 27. szerda 14:30 USA Tartós javak rendelésállománya szept. október 28. csütörtök 1:50 Japán Kiskereskedelem aug. október 28. csütörtök 5:00 Japán Kamatdöntés október 28. csütörtök 9:55 Németo. Munkanélküliség okt. október 28. csütörtök 13:45 EU EKB kamatdöntés október 28. csütörtök 14:00 Németo. Infláció okt. október 28. csütörtök 14:30 USA Heti munkanélküliség október 28. csütörtök 14:30 USA GDP Q3 október 28. csütörtök 14:30 EU EKB sajtótájékoztató október 29. péntek 1:50 Japán Ipari termelés szept. október 29. péntek 7:30 Franciao. GDP Q3 október 29. péntek 8:00 Németo. GDP Q3 október 29. péntek 10:00 Olaszo. GDP Q3 október 29. péntek 11:00 EU GDP Q3 október 29. péntek 12:00 EU Infláció okt. október 29. péntek 14:30 USA PCE-infláció szept. Forrás: Portfolio-gyűjtés

Mi történt eddig a tőzsdéken?

A vezető amerikai, európai és régiós részvényindexek közül idén 35,3 százalékos elmozdulással az ATX index áll az élen, a sereghajtó 11,8 százalékos eséssel az IBEX index.

A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 38,8 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Magyar Telekom papírja áll 12,2 százalékos emelkedéssel.

A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 71,5 százalékot emelkedett.

Fontosabb instrumentumok Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év Dow Jones 35 730,48 0,7% 0,4% 5,3% 16,7% 34,7% 96,7% S&P 500 4 596,42 1,0% 1,0% 5,6% 22,4% 40,5% 116,2% Nasdaq 15 778,16 1,2% 1,9% 4,2% 22,4% 41,6% 228,3% Nikkei 28 820,09 -1,0% 0,4% -2,8% 5,0% 23,1% 65,2% Hang Seng 25 555,73 -0,3% -1,8% 5,5% -6,2% 3,4% 11,3% CSI 300 4 864,14 -0,7% -1,3% 0,9% -6,7% 2,7% 45,6% DAX 15 696,33 -0,1% 1,4% 2,3% 14,4% 35,8% 46,7% CAC 6 804,22 0,8% 1,8% 2,5% 22,6% 48,9% 49,6% FTSE 7 249,47 -0,1% 0,8% 2,3% 12,2% 29,9% 3,6% FTSE MIB 26 890,35 0,3% 1,4% 6,1% 20,9% 50,2% 55,2% IBEX 9 025,8 0,6% 0,9% 2,4% 11,8% 39,4% -1,9% BUX 53 766,44 -1,9% -2,5% 5,8% 27,7% 67,5% 80,4% ATX 3 762,51 -0,5% -0,1% 3,9% 35,3% 83,2% 50,1% PX 1 338,64 0,0% -0,2% 3,4% 30,3% 54,7% 44,6% WIG20 73 217,44 -0,2% -0,8% 5,5% 28,4% 62,7% 49,2% OTP 18 550 -2,5% -2,3% 6,7% 38,8% 90,5% 134,8% Mol 2 654 -2,8% -3,8% 12,3% 21,2% 72,6% 17,3% Richter 8 555 -0,3% -2,5% -0,4% 15,0% 34,5% 41,5% Magyar Telekom 426,5 0,4% 0,4% -0,5% 12,2% 25,1% -8,3% WTI 82,81 0,2% 0,2% 17,3% 71,5% 122,5% 70,0% Brent 84,4 -0,3% -0,4% 13,0% 62,7% 115,2% 62,0% Arany 1 801,15 0,5% 1,2% 1,2% -5,1% -4,3% 41,8% Ezüst 24,1 -0,1% -0,3% 6,4% -8,6% 2,5% 36,4% EURHUF 361,25 -0,7% -0,6% 2,5% -0,4% -1,9% 16,7% USDHUF 309,38 -1,4% -0,9% 2,9% 4,4% -1,2% 9,2% GBPHUF 426,7 -0,8% -1,3% 3,8% 5,1% 4,7% 24,2% EURUSD 1,17 0,7% 0,3% -0,4% -4,6% -0,6% 6,8% USDJPY 113,73 0,0% -0,2% 4,1% 10,4% 9,0% 7,9% GBPUSD 1,38 0,6% -0,2% 1,2% 0,9% 6,2% 13,6% Bitcoin 60 592,76 3,6% -2,6% 49,3% 106,1% 356,5% 8 733,9% 10 éves amerikai állampapírhozam 1,57 2,6% -6,3% 18,5% 72,1% 100,9% -14,9% 10 éves német állampapírhozam -0,15 -15,9% 48,0% -54,7% -74,3% -76,4% -188,1% 10 éves magyar állampapírhozam 3,96 0,3% 2,6% 23,4% 84,2% 65,7% 28,6% Forrás: Refinitiv, Portfolio

