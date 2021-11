Csúcson az S&P 500, a Dow viszont lefordult

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Mindhárom vezető amerikai index tegnap új történelmi csúcsra emelkedett a Fed kamatdöntését követően, melynek keretében a jegybank bejelentette az eszközvásárlási programjának visszavágását, azonban közölte, hogy a kamatemelés addig nem lesz terítéken, amíg foglalkoztatottság nem éri el a kívánt szintet. Ezek után az ázsiai tőzsdéken is többnyire pozitív hangulat uralkodott csütörtökön, és Európában is emelkedés látszik, a DAX és a BUX is új történelmi csúcsot döntött ma. Mindemellett úgy tűnik, hogy a kamatdöntés utáni eufória elillant csütörtökre az USA-ban, hiszen nincsen határozott irány a tőzsdéken.